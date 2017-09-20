О первых в 2017 году экспортных поставках пшеницы из Новосибирской области в Китай

В сентябре текущего года предприятием ООО «Новосибирская продовольственная корпорация» осуществлена поставка первых партий пшеницы в Китайскую Народную Республику.

Специалисты Управления Россельхознадзора по Новосибирской области провели досмотр и отбор образцов от указанных партий пшеницы, хранящейся в ООО «Болотноехлебопродукт» и ОАО «Половиновский элеватор», с целью установления ее фитосанитарного состояния и соответствия показателей качества и безопасности для отгрузки в КНР.

По результатам экспертиз в подведомственной лаборатории Россельхознадзора — ФГБУ «Новосибирская МВЛ» — карантинные организмы в пшенице, выращенной на полях ЗАО племзавод «Ирмень» Ордынского района и ОАО «Урюмское» Здвинского района, не выявлены. Отправителю были выданы фитосанитарные сертификаты и сертификаты качества для отправки пшеницы общим весом 2 000 тонны железнодорожным транспортом в Китай.

Стоит отметить, что отгрузка пшеницы в КНР будет продолжена в ближайшее время.

Источник: Россельхознадзор