НАИР разработал новый российский анкерный посевной комплекс
Производитель НАИР рассказал отраслевому медиа Agroreport про свой новый анкерный посевной комплекс ARVEX PRIMA 9000 (ранее ДОН 848) с шириной захвата 9 метров и адаптированный под реальные условия эксплуатации в России.
Модель обеспечивает стабильную глубину заделки семян, равномерное распределение посевного материала и эффективно работает при любых технологиях земледелия, включая посев во влажных условиях.
Одна из ключевых особенностей модели — 78 рабочих органов с долотовидными анкерными сошниками с активным углом атаки. Рабочая скорость комплекса достигает 18 км/ч, а производительность — до 10 га/час. Объем бункера — 7 500 л (60/40), требуемая мощность трактора — от 300 л. с., масса комплекса — 11 600 кг.
В базовую комплектацию ARVEX PRIMA 9000 входят современная система контроля высева СКИФ-48 с электроприводом дозаторов и штригельная борона. Дополнительно комплекс может быть укомплектован гидравлическими маркёрами, гидравлическим шнеком и комплектом освещения для работы в тёмное время суток.
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