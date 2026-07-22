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1 день назад 2024
Иван Афанасьев Производство

НАИР разработал новый российский анкерный посевной комплекс

Производитель НАИР рассказал отраслевому медиа Agroreport про свой новый анкерный посевной комплекс ARVEX PRIMA 9000 (ранее ДОН 848) с шириной захвата 9 метров и адаптированный под реальные условия эксплуатации в России.

Модель обеспечивает стабильную глубину заделки семян, равномерное распределение посевного материала и эффективно работает при любых технологиях земледелия, включая посев во влажных условиях.

Одна из ключевых особенностей модели — 78 рабочих органов с долотовидными анкерными сошниками с активным углом атаки. Рабочая скорость комплекса достигает 18 км/ч, а производительность — до 10 га/час. Объем бункера — 7 500 л (60/40), требуемая мощность трактора — от 300 л. с., масса комплекса — 11 600 кг.

В базовую комплектацию ARVEX PRIMA 9000 входят современная система контроля высева СКИФ-48 с электроприводом дозаторов и штригельная борона. Дополнительно комплекс может быть укомплектован гидравлическими маркёрами, гидравлическим шнеком и комплектом освещения для работы в тёмное время суток.

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Источник: t.me

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