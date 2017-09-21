ЧМК запустил в работу производство сварной балки

На Челябинском металлургическом комбинате (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») запустили в работу участок сварной балки. Организация нового производства позволит предприятию расширить линейку строительного сортамента. Первую партию продукции комбинат отгрузит заказчикам уже в конце сентября.

Производство сварной балки организовано в корпусе одного из прокатных цехов ЧМК. Новый участок оборудован машиной газовой резки, сварочными агрегатами и станками для механической обработки.

Сварная балка производится из прокатного листа необходимой толщины, который вначале раскраивают на заготовки, затем элементы автоматически сваривают в балку. Высота стенки может достигать полутора метров, балку такого размера горячекатаным способом не производят. В процессе механической обработки в зависимости от требований заказчика в балке сверлят отверстия, создают скосы и углы.

Запуск в работу нового участка позволит ЧМК стать единственным в России предприятием, выпускающим и горячекатаную, и сварную балку из металла собственного производства. Горячекатаную балку комбинат производит с 2013 года, с момента запуска в эксплуатацию рельсобалочного стана. На сегодняшний день на УРБС освоено производство 46 профилей балки, высота стенки самого крупного — 60 см, запуск производства сварной балки расширит размерный ряд балочной продукции комбината до 150 см.

Балка отгружается российским заводам металлоконструкций, вагоностроительным предприятиям, металлургическим комбинатам. Продукция применяется при возведении несущих конструкций производственных и жилых зданий, торговых центров, автомобильных и железнодорожных мостов. В конце 2016 года ЧМК открыл экспортное направление реализации балочной