Глава самого благоустроенного села России выступил в Госдуме.

В Государственной Думе РФ по инициативе фракции «Единая Россия» состоялись общественные слушания на тему «О мерах поддержки сельского хозяйства в проекте бюджета на 2018 год и на плановый период 2019-2020 гг.».

Глава администрации сельского поселения Преображеновский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области Анатолий Попов принял участие в слушаниях и выступил с докладом. Он рассказал о найденных на территории поселения механизмах закрепления на селе молодых специалистов и развитии социальной инфраструктуры села: «На протяжении последних пяти лет наше село являемся самым благоустроенным селом России. Село полностью газифицировано, протяженность дорог с асфальтовым покрытием составляет 48 километров, это все 100% дорог. Село освещают светодиодные фонари. И мы продолжаем развиваться. Цель наша — привлечь молодых специалистов. До конца года введем в эксплуатацию 13 домов по договору найма».

«Преобразование нашего неперспективного села в самое благоустроенное село России стало возможным благодаря трем причинам: первое — это активность и неравнодушие жителей, второе — активное участие в федеральных и областных программах и третье- комплексный подход к развитию села — когда решаются не точечные проблемы, а реализуется комплекс взаимоувязанных мероприятий по строительству дорог, социальных объектов, жилья, коммунальной инфраструктуры и, конечно же, благоустройства. В этом случае бюджетные деньги „не распыляются“, а как сейчас модно говорить — имеют мультипликативный эффект. Каждый вложенный рубль решает не одну, а сразу несколько задач. Благодаря программе „Устойчивое развитие сельских территорий“ мы привлекли на свою территорию более 100 миллионов рублей на условиях софинансирования», — рассказал он.