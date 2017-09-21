Улица Петровка в Москве открылась после благоустройства

Благоустраивать Петровку длиной 1,3 километра начали в мае, а закончили в сентябре 2017 года. Площадь благоустройства — 3,7 гектара. Главная идея проекта — вернуть улице историческую функцию и создать комфортное торгово-пешеходное пространство, тесно связанное с близлежащими Столешниковом переулком и Кузнецким Мостом, где много бутиков.

Как и раньше, движение на большей части Петровки одностороннее (по направлению в центр). Проезжую часть сузили примерно на 2,5 метра. Это пространство использовали для тротуаров шириной 5,35-7,1 метра. В среднем они стали шире на три метра. Тротуары замостили гранитом (22 тысячи квадратных метров), также установили 4,8 тысячи погонных метров гранитного бортового камня. Количество полос для машин не изменилось.

На улице установили 98 опор основного освещения и пять торшеров. Воздушные линии убрали в кабельную канализацию и кабельные каналы. Здесь проложили 940 погонных метров водоотводного лотка и 307 погонных метров ливневой канализации, сделали дождеприемные решетки и 11 смотровых колодцев. В порядок привели фасады семи зданий и территорию Высоко-Петровского монастыря.

В сентябре на Петровке появились семь навигационных стел и 116 лавочек и урн, а в октябре — ноябре планируют высадить 19 деревьев и 33 кустарника.

В 2017 году по программе «Моя улица» благоустроили 117 улиц и городских площадей общей протяженностью 65 километров. Среди них Тверская улица, Бульварное, Садовое и Кремлевское кольцо (второй этап работ, начатых в 2016 году); площадь Тверская Застава с трамвайными путями и памятником Максиму Горькому; Лубянская площадь и территория возле Политехнического музея; 12 набережных, в том числе Якиманская, Краснопресненская, Пречистенская и другие.

В программу вошла территория возле парка «Зарядье» — Москворецкая набережная, Китайгородский проезд, улицы Варварка, Москворецкая, Биржевая площадь, Богоявленский, Рыбный и Безымянный переулки, Старая площадь, а также Волхонка, Пречистенка и другие исторические улицы и переулки в центральной части города.

Общая площадь благоустройства превысила 260 гектаров. В работах задействовали больше 26 тысяч человек и около пяти тысяч единиц строительной техники. На улицах и площадях расширили тротуары и заменили на них более 840 тысяч квадратных метров покрытия на крупноразмерную гранитную плитку, установили 195,7 тысячи погонных метров гранитного бордюрного камня. На дорогах заменили свыше 1,5 миллиона квадратных метров асфальтобетонного покрытия.