Danfoss перенес производство пластин теплообменников из Европы в Дзержинск

Компания Danfoss первой в России перевела производство теплообменников на полный цикл. В Дзержинске Нижегородской области компания запустила автоматическую линию по производству теплообменных пластин для разборных пластинчатых теплообменников. Производство размещено на нижегородском предприятии «Ридан», которое принадлежит мировому гиганту-производителю энергосберегающего оборудования.

Таким образом, почти 90% компонентов теплообменников собирается в России.

Производство теплообменников на заводе «Ридан» ведется уже почти 20 лет. Наиболее распространенное их использование — в тепловых пунктах жилых домов для подогрева воды. Пластины — это «сердце» теплообменников и наиболее существенная его часть в себестоимости. В мире есть всего несколько производителей теплообменных пластин, которую зачастую пользуются своим положением и зачастую диктуют производителям теплообменников свои условия по стоимости и срокам поставки. В прошлом году концерн Danfoss приобрел компанию Sondex — лидера в области разработки и производства теплообменного оборудования.

— Это было сделано именно для того, чтобы повысить локализацию теплообменников на нашем нижегородском заводе и максимально снизить зависимость от сторонних поставщиков, — сказал генеральный директор «Данфосс» Михаил Шапиро.

Danfoss перенес производство пластин из Европы в Дзержинск

В этом году компания перенесла часть производства из Европы в Дзержинск. Инвестиции в проект составили порядка 170 млн рублей и были направлены на приобретение оборудования, расширение производственных площадей и обучение персонала.

— За счет открытия новой линии локализация производства теплообменников увеличилась до 90%, — сказал Михаил Шапиро. — Сейчас для производства пластин используется импортная сталь. Но в наших планах — найти российского производителя.



Инвестиции в новое производство составили около 170 млн рублей Инвестиции в новое производство составили около 170 млн рублей

— В перспективе мы планируем расширить производство пластин и будем здесь же делать прокладки, — добавил технический директор проекта Дмитрий Васильев. — Есть также вероятность, что мы будем выпускать пластины не только для своих теплообменников, но и для поставки сторонним заказчикам.



Так выглядят пластинчатые теплообменники Так выглядят пластинчатые теплообменники

В 2012 году «Данфосс» приобрел в Дзержинске земельный участок для строительства завода по производству теплообменников и компонентов. Планировалось, что новое производство начнет работу в начале 2016 года, а инвестиции в строительство составят около 20 млн евро. Однако позже, из-за мирового финансового кризиса, концерн пересмотрел свои планы и временно «заморозил» реализацию проекта.

Производительность автоматической линии составляет порядка 600-700 тысяч пластин. Вся продукция будет потребляться собственным производством, экспорт пластин не планируется. «Ридан» производит около 20 тысяч теплообменников в год, есть резервы для расширения производства и увеличения доли «Данфосс» на отечественном рынке теплообменного оборудования (сейчас она составляет порядка 40%).



Пластины для теплообменников Пластины для теплообменников

— Теперь можем задуматься об экспорте нашей продукции в страны Европы и дальнего зарубежья, — отметил генеральный директор завода «Ридан» Юрий Фетисов. — Но также надо осваивать и нижегородский рынок. Большие перспективы использование теплообменников в различных отраслях промышленности: химической, нефтегазовой и других.