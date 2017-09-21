Оренбургский «ОРМЕТО-ЮУМЗ» возобновил производство засыпных аппаратов для доменных печей на экспорт

Засыпные аппараты предназначены для загрузки шихты в доменные печи и много лет изготавливались на ЮУМЗе. Однако в связи с изменением конъюнктуры мирового рынка тяжелого машиностроения производство аппаратов было приостановлено: последний был изготовлен в 2008 году для одного из крупнейших металлургических комбинатов Египта.

В январе 2017 года работу в этом направлении возобновили. ЮУМЗ подписал контракт на поставку засыпного аппарата для одной из ведущих металлургических компаний Сербии. В сентябре заказ выполнен, и произведенное оборудование уже отправлено заказчику. Представители сербской компании лично участвовали в приемке аппарата и остались довольны его качеством.

Напомним, что совсем недавно для Hesteel Serbia Iron & Steel (Сербия) была произведена отгузка с ЮУМЗ партии чаш шлаковых объемом 11 м3, предназначенных для приема жидкого шлака из доменной печи.

Объем заказов в перспективе будет только расти, отмечают на заводе. Сегодня в производстве находятся запасные части к засыпному аппарату для поставки в Египет, достигнуты предварительные соглашения и с другими заказчиками.

— Возобновление производства засыпных аппаратов в очередной раз подтверждает конкурентноспособность и востребованность продукции Южно-Уральского машиностроительного завода на мировом рынке, что, в свою очередь, говорит о стабильности предприятия, — отметил генеральный директор АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» Григорий Пилипчук.