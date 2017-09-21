Архангельск обретает новый облик
Строящийся деловой центр «DELTA»:
Строящийся жилой комплекс «Омега Хаус»:
Строящийся жилой комплекс «Альфа»:
Фото с сайта skyscrapercity.com
Строящийся деловой центр «DELTA»:
Строящийся жилой комплекс «Омега Хаус»:
Строящийся жилой комплекс «Альфа»:
Фото с сайта skyscrapercity.com
21.09.1720:12:01
21.09.1720:39:40
21.09.1720:42:43
21.09.1721:18:15
21.09.1721:32:10
21.09.1721:46:32 Согласен, есть в Архангельске что-то магическое. С трудом представляю, как можно случайно куда-либо попасть.
21.09.1721:56:04
21.09.1722:30:36
21.09.1722:50:06 Раньше на месте строящегося ЖК «Омега Хаус» был деревянный речной вокзал: