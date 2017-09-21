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Фотофакты

Архангельск обретает новый облик

Строящийся деловой центр «DELTA»:

Строящийся жилой комплекс «Омега Хаус»:

Строящийся жилой комплекс «Альфа»:

Фото с сайта skyscrapercity.com


Архангельская область, Архангельск, Михаило-Архангельский кафедральный собор
  • Нет аватара alex_uns
    21.09.1720:12:01

    архитектура кажется оригинальная)

    улыбнуло) но я не Макаревич, пусть будет, с набережной все встанет на свои места))

    #956588
  • box320 box320
    21.09.1720:39:40

    Не плохо. Если будет хорошая набережная, будет совсем хорошо.

    #956597
  • Нет аватара termometrix
    21.09.1720:42:43

    Красивая архитектура,поздравляю!

    #956601
  • чебурашка1974 чебурашка1974
    21.09.1721:18:15

    Может, в «Города и сёла России»?    

    #956612
  • OptimoPrincipi OptimoPrincipi
    21.09.1721:32:10

    Прекрасный город! Жаль только из тех городов, куда случайно проездом не попадешь — находится в тупике у черта на куличках. Надо специально ехать смотреть.

    #956620
    • A_SEVER A_SEVER
      21.09.1721:46:32

      Прекрасный город!
      Согласен, есть в Архангельске что-то магическое.
      из тех городов, куда случайно проездом не попадешь
      С трудом представляю, как можно случайно куда-либо попасть.    
      Надо специально ехать смотреть.
      Пару раз уже был, но хочется ещё побывать!

      #956627
  • Нет аватара mikel29
    21.09.1721:56:04

    Крупный застройщик Аквилон-Инвест, застройка в водоохранной зоне.

    Как получил разрешение на строительство…

    Смотрится, кстати, весьма аляповато по сравнению с другими частями береговой линии.

    #956630
  • Vladimir Atanassov Vladimir Atanassov
    21.09.1722:30:36

    Полный Албац!

    Вы это называете красивой архитектурой?    

    Жаль красивый старинный город!

    #956642
    • A_SEVER A_SEVER
      21.09.1722:50:06

      Вы это называете красивой архитектурой?
      Раньше на месте строящегося ЖК «Омега Хаус» был деревянный речной вокзал:

      Он Вам нравится больше?

      #956648
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