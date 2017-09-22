«Пелла» спустила на воду 4-й буксир проекта 04690

Сегодня на старой производственной площадке ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» спущен на воду 4-й рейдовый буксир проекта 04690. Буксир БУК-2190 с заводским номером 462 — уже 2-й буксир этого проекта, спущенный на воду в Отрадном в этом году (предыдущий буксир с заводским № 461 был спущен 12 июля). После завершения испытаний новый буксир пополнит состав вспомогательного флота ВМФ России.

Технические характеристики:

Водоизмещение (полное): 257 т.

Главные размерения: длина — 20.4 м, ширина — 8.5 м, осадка — 3 м.

Максимальная скорость хода: 10.5 узлов

Сила тяги на гаке: 20 т.

Экипаж: 4 человека