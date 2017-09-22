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Производство

Тольятти с высоты. Завод легковых автомобилей АвтоВАЗ

Промышленный пейзаж, промзона Автозаводского района г. Тольятти с высоты птичьего полета. Одновременно новые старые корпуса автозавода.

По клику роликом (средней кнопкой) мыши по фото откроется большая картинка.

Фото Кирилл Здоров zdorovs

Май 2017

1. Начнем с «житницы» г. Тольятти. Завод легковых автомобилей Автоваз во всей красе.

2. Кпп № 2. И заводские корпуса, по масштабу впечатляют.

3. Над крышами завода, вдали трубы ТЭЦ.

4. Южное шоссе, 36. Вид на трек.

5. Высотка Автоваза, здание из стекла и бетона, в зеркальной поверхности отражается окружающая его перспектива, вид на город и НТЦ.

6. А тут и город с НТЦ, и трек, и медсанчасть ВАЗа, так сказать полный комплект.

7. На заднем плане — стоянка новых автомобилей. Раньше, лет так 20 назад, не припоминаю случая, чтоб этот испытательный трек был пустым. Перестали испытывать авто?

8. Кольцо Воскресенская-Заставная-Южное шоссе.

9. Научно-Технический центр ОАО Автоваз.

10. Часовня и НТЦ.

11. НТЦ вид со 150 м.

12. Ладно, знаю я, что достал уже этим НТЦ, но скажите мне что значит 3/1 на торце здания?

13. Часовня во имя Святого Архистратига Божьего Михаила.

14. Ул. Воскресенская.

15. Летом можно оценить насколько наш город зеленый.

16. Учебный центра Автоваза.

Август 2017

17. На противоположной стороне завода. Справа вдали за корпусами высотка заводоуправления.

18. GM-Автоваз, на стоянках вокруг корпуса новенькие автомобили Нива. До горизонта тянутся корпуса основной части завода.

19. И здесь тоже все заставлено Нивами, правда одна стоянка пустая. Вдалеке видна ТЭЦ ВАЗа.

20. ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ»

21. GM-AVTOVAZ, в центре свой отдельный пропускной пункт.

22. ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ», и пропускные пункты на основную территорию автозавода.

Раз мы не так далеко, залетим уж и сюда…

23. Государственное автономное учреждение Самарской области «Центр инновационного развития и кластерных инициатив»

24. Жигулевкая долина. На заднем плане заводские корпуса.

25. Технопарк Жигулевская Долина. Вдали Автозаводский район города.

26. Жигулевская долина. На заднем плане автозавод тянется почти до горизонта, туда где справа высотка главного здания.

27. Жиг Долина.

На ВАЗ в этот раз не полетим, уже он был выше. Просто мимолетно на него взглянем.

28. Теперь с противоположной стороны завода. Панорама на АВТОВАЗ с Борковской. В центре — стоянка новых автомобилей. За ней высотка автозавода. На переднем плане слева кпп.

29. Железнодорожный вокзал Г. Тольятти

30. Платформа ж\д вокзала. Автозавод вдали на заднем плане. Освещенная лучами солнца стоянка новеньких авто и за ней в тени облаков главное здание заводоуправления.

31. Ж\д пути. Знакомые белые вагоны для перевозки новых авто. Во время путешествия на поезде по стране, нет нет да и встретишь составы с такими вагонами на вокзалах и перегонах между станциями.

32. Вокзальная, Тольяттихлеб

33. АО Тольяттихлеб

34. Всем местным продукция Тольяттихлеба известна под брендом Край-каравай.

35. Жд вокзал на заднем плане.

36. Слева бизнес парк Прогресс, справа ТМС Моторспорт

37. Борковская-Коммунальная. Только что проехал перекресток грузовик с новенькими авто.

38. Перекресток Фабричного проезда и ул. Коммунальной, вид в сторону Обводного шоссе. На перекрестке два автовоза. Слева автомойка и сервис.

39. Перекресток Коммунальной и Фабричного проезда, вид в обратную сторону. Вдали автозавод. На перекрестке снова два автовоза.

40. Ул. Коммунальная, Faurecia — ООО Форесия Металлопродукция Икзост Системс — производство автокомпонентов.

41. Партторг сервис СТО. Вдали автозавод.

42. Энергоснабжающая компания ТЕВИС

43. Различная спецтехника ОАО «Тевис»

44. Перекресток Ботанической и Коммунальной. Справа автозаправка, вдали автозавод.

45. АО АВТОВАЗТРАНС, стоянка спецтехники, за ней Транспортная улица и снова автозаправка

46. Перекресток Транспортной и Ботанической улиц (хотя почему-то на некоторых картах это 4 проезд). Транспортное управление АО «АвтоВАЗ», стоянка седельных тягочей и прицепов. Справа от первой — вторая заправка.

47. ул. Коммунальная. Вдали автозавод.

48. Коммунальная 25, на заднем плане Автозаводский район города.

49. Слева Коммунальная, справа Хладокомбинат. Вдали автозавод и ТЭЦ.

50. Полякова-Коммунальная. Транспортно-экспедиторская фирма «Деловые Линии».

51. Коммунальная, вид в сторону автозавода. Стоянка автовозов и новых автомобилей под погрузку на них.

52. Коммунальная 18, Завод железобетонных конструкций и арматурной производство.

53. Ул. Коммунальная в сторону Обводного шоссе. Вдалеке видна стоянка автомобилей.

54. Вид в обратную сторону. Пересечение Коммунальной и Ремесленного проезда. На заднем плане Автозаводский район города.

55. Лада Спецоборудование.

56. СТО Лада Спецоборудование

57. Цистерны ВИС Сервиса — вроде бы там база ГСМ у этой компании.

58. Коммунальная 11.

59. Техновиза, СТО.

60. Стоянка автомобилей Рено-Ниссан.

61. Не так уж и забита… Хотя похоже поплотней чем заводская.

62. Конечно местами есть пробелы.

63. Панорама на Обводное шоссе с 200 метров. За автостоянкой слева два автосалона.

64. Вид в обратную сторону с 200 метров на ул. Коммунальную, автозавод вдали справа, слева Автозаводский район Тольятти.

https://zdorovs.livejournal.com/tag/Тольятти

автозавод, АвтоВАЗ, Лада, gm-автоваз, автомобили, автомобильная промышленность, Тольятти, Самарская область
  • Нет аватара termometrix
    22.09.1712:44:44

    Город в городе.

    Моя детская мечта."Лебедь".

    #956867
    • Вова-Н Вова-Н
      22.09.1713:14:33

      А мне в детстве вот такого цвета копейка нравилась, но потом почему-то салатовый цвет пропал из палитры ВАЗа.

      #956882
  • Вова-Н Вова-Н
    22.09.1712:54:23

    На фото № 8 кольцо, это там была стелла с Ладой? Но наверное она дальше,

    в сторону Старого города

    ПыСы

    И не хватает фото собственно города, хотя бы Нового города — Автозаводского района.

    Отредактировано: Вова-Н~13:04 22.09.17
    #956872
    • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
      22.09.1713:31:01

      На фото № 8 кольцо, это там была стелла с Ладой?

      Нет

      Но наверное она дальше, в сторону Старого города

      Да

      На фото

      37. Борковская-Коммунальная. Только что проехал перекресток грузовик с новенькими авто.

      стеллу можно увидить в самом краю справа кадра. Ну если очень присмотретья    

      Отредактировано: d-tatarinov.livejournal.com~15:39 22.09.17
      #956887
  • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
    22.09.1713:28:08

    Перестали испытывать авто?

    Не перестали. Периодически ездят, но не все автомобили попадают на трек. незачам.

    5. Высотка Автоваза, здание из стекла и бетона

    в народе высотка или изолента. Неруси зовут blue building    

    Научно-Технический центр ОАО Автоваз.

    На переднем плане 8-этажный корпус в народе известен как шоколадка. И неруси его зовут chocolate building. У аборигенов переняли    

    Ладно, знаю я, что достал уже этим НТЦ, но скажите мне что значит 3/1 на торце здания?

    Адрес     Это корпус 3/1 ВАЗа. У каждого корпуса свой номер. За этим корпусом 2 квадратных корпуса в 3- 2-этажа — справа корпус 3/2, а слева 4/1 он же дизайн-центр. Дальше плоский и низкий такой — корпус 5/1. Там СТО вазовское, а рядом с ним в несколько этажей — корпус 50. Слева вдоль забора идут 3/3, ¾ и 4/2. Как раз там всякие аэродинамические трубы, аэро-климатические и прочие безеэховые камеры    

    вощем-то в сети есть картинка с номерами корпусов (но без НТЦ)

    13. Часовня во имя Святого Архистратига Божьего Михаила.

    С ней связана городская легенда     Дело в том, что она не по канонам. В 2 яруса, вместо 3х. Демидовцев ее изначально нарисовал, по канонам, но она получалась выше шоколадки. Каданников сказал, что не гоже и один ярус отпилили    

    33. АО Тольяттихлеб

    Не, ну чо хлеб-то? Там рядом завод шампанских вин и коньяков    

    37. Борковская-Коммунальная. Только что проехал перекресток грузовик с новенькими авто.

    Квадратное здание почти по центру кадра — бывшая обувная фабрика. Почила в бозе в 90е. Сейчас не знаю, чего там распологается.

    А за ним еще одно высотное здание — бывшая финдирекция ВАЗа. Теперь ее передали в индустриальный партк. Сбер там обустраивает региональны кол-центр.

    60. Стоянка автомобилей Рено-Ниссан.

    Спарава здание из красного кирпича — таможенный склад. Это здание таможенники замутили строить для администрации склада в 90е и до сих пор недостроили.

    Отредактировано: d-tatarinov.livejournal.com~14:00 22.09.17
    #956885
    • Вова-Н Вова-Н
      22.09.1713:40:37

      Не, ну чо хлеб-то? Там рядом завод шампанских вин и коньяков

      В 1990-е у нас в Перми из отечественных шампанских вин только и был выбор из Тольятти и Нижнего. Раньше нормально шампанское было, часто брал. Сейчас тольяттинское днем с огнем не сыщешь, в основном цемлянское и прочее с юга России.

      Квадратное здание почти по центру кадра — бывшая обувная фабрика.
      Помню итальянцы строили, если не ошибаюсь, то в СССР они построили 3 однотипные фабрики, в том числе и в Тольятти. У меня кстати были полуботинки тольяттинские за 50 рублей (тогда это было дорого)

      в народе высотка или изолента. Неруси зовут blue building

      При мне был заброшенный долгострой — «ржавый» каркас из стальных конструкций в 26 этажей высотой. А НТЦ только начинали строить.

      Отредактировано: Вова-Н~13:51 22.09.17
      #956891
      • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
        22.09.1713:47:49

        Сейчас тольяттинское днем с огнем не сыщешь

        Ну эт завод так называется, а делает ли он шампанское… Я его и в Тольятти 100 лет не видел. Ток коньяки.

        Помню итальянцы строили, если не ошибаюсь

        Угу. Нормальную обувь начинали делать. Очереди за ней были… Но с появлением дикого капитализма качество стало резко падать, а потом и совсем загнулись

        за 50 рублей (тогда это было дорого)

        угу. Молодым доля понимания ситуации    

        Стипендия студента - 40 рэ

        Зарплата уборщицы — 60 рэ

        Я лаборантом в институте получал 80 рэ

        Зарплата начинающего инженера — 120 рэ

        Так чта 50 рэ — это пол получки

        #956894
  • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
    22.09.1714:08:36

    И еще добавление    

    11. НТЦ вид со 150 м.

    За НТЦ хорошо видно музей техники ВАЗа. Это который с подлодкой     Ее тож видать в правом верхнем углу    

    14. Ул. Воскресенская.

    Справа от учебного центра 9-этажка — тольяттинский филиал самарского аэрокосмического (который теперь унивирситет и зовется как-то инача     Далее 9-этажка — проектное управление ВАЗа (оно не по проектам автомобиле, а по проектам зданий и коммуникаций), а за ним выше корпуса ОПП, которое закрыл Бу.

    Ну и про упомянутый завод шампанских вин и коньяков    

    Через забор от него пивзавод. Помните у Владимира Семеновича?

    Где пиво варят под названьем «Жигули"

        Во времена оные работники этих двух заводов обменивались продукцией через забор     Сейчас пивзавод фсе

    #956907
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