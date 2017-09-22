Тольятти с высоты. Завод легковых автомобилей АвтоВАЗ

Промышленный пейзаж, промзона Автозаводского района г. Тольятти с высоты птичьего полета. Одновременно новые старые корпуса автозавода.

По клику роликом (средней кнопкой) мыши по фото откроется большая картинка.

Фото Кирилл Здоров zdorovs

Май 2017

1. Начнем с «житницы» г. Тольятти. Завод легковых автомобилей Автоваз во всей красе.

2. Кпп № 2. И заводские корпуса, по масштабу впечатляют.

3. Над крышами завода, вдали трубы ТЭЦ.

4. Южное шоссе, 36. Вид на трек.

5. Высотка Автоваза, здание из стекла и бетона, в зеркальной поверхности отражается окружающая его перспектива, вид на город и НТЦ.

6. А тут и город с НТЦ, и трек, и медсанчасть ВАЗа, так сказать полный комплект.

7. На заднем плане — стоянка новых автомобилей. Раньше, лет так 20 назад, не припоминаю случая, чтоб этот испытательный трек был пустым. Перестали испытывать авто?

8. Кольцо Воскресенская-Заставная-Южное шоссе.

9. Научно-Технический центр ОАО Автоваз.

10. Часовня и НТЦ.

11. НТЦ вид со 150 м.

12. Ладно, знаю я, что достал уже этим НТЦ, но скажите мне что значит 3/1 на торце здания?

13. Часовня во имя Святого Архистратига Божьего Михаила.

14. Ул. Воскресенская.

15. Летом можно оценить насколько наш город зеленый.

16. Учебный центра Автоваза.

Август 2017

17. На противоположной стороне завода. Справа вдали за корпусами высотка заводоуправления.

18. GM-Автоваз, на стоянках вокруг корпуса новенькие автомобили Нива. До горизонта тянутся корпуса основной части завода.

19. И здесь тоже все заставлено Нивами, правда одна стоянка пустая. Вдалеке видна ТЭЦ ВАЗа.

20. ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ»

21. GM-AVTOVAZ, в центре свой отдельный пропускной пункт.

22. ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ», и пропускные пункты на основную территорию автозавода.

Раз мы не так далеко, залетим уж и сюда…

23. Государственное автономное учреждение Самарской области «Центр инновационного развития и кластерных инициатив»

24. Жигулевкая долина. На заднем плане заводские корпуса.

25. Технопарк Жигулевская Долина. Вдали Автозаводский район города.

26. Жигулевская долина. На заднем плане автозавод тянется почти до горизонта, туда где справа высотка главного здания.

27. Жиг Долина.

На ВАЗ в этот раз не полетим, уже он был выше. Просто мимолетно на него взглянем.

28. Теперь с противоположной стороны завода. Панорама на АВТОВАЗ с Борковской. В центре — стоянка новых автомобилей. За ней высотка автозавода. На переднем плане слева кпп.

29. Железнодорожный вокзал Г. Тольятти

30. Платформа ж\д вокзала. Автозавод вдали на заднем плане. Освещенная лучами солнца стоянка новеньких авто и за ней в тени облаков главное здание заводоуправления.

31. Ж\д пути. Знакомые белые вагоны для перевозки новых авто. Во время путешествия на поезде по стране, нет нет да и встретишь составы с такими вагонами на вокзалах и перегонах между станциями.

32. Вокзальная, Тольяттихлеб

33. АО Тольяттихлеб

34. Всем местным продукция Тольяттихлеба известна под брендом Край-каравай.

35. Жд вокзал на заднем плане.

36. Слева бизнес парк Прогресс, справа ТМС Моторспорт

37. Борковская-Коммунальная. Только что проехал перекресток грузовик с новенькими авто.

38. Перекресток Фабричного проезда и ул. Коммунальной, вид в сторону Обводного шоссе. На перекрестке два автовоза. Слева автомойка и сервис.

39. Перекресток Коммунальной и Фабричного проезда, вид в обратную сторону. Вдали автозавод. На перекрестке снова два автовоза.

40. Ул. Коммунальная, Faurecia — ООО Форесия Металлопродукция Икзост Системс — производство автокомпонентов.

41. Партторг сервис СТО. Вдали автозавод.

42. Энергоснабжающая компания ТЕВИС

43. Различная спецтехника ОАО «Тевис»

44. Перекресток Ботанической и Коммунальной. Справа автозаправка, вдали автозавод.

45. АО АВТОВАЗТРАНС, стоянка спецтехники, за ней Транспортная улица и снова автозаправка

46. Перекресток Транспортной и Ботанической улиц (хотя почему-то на некоторых картах это 4 проезд). Транспортное управление АО «АвтоВАЗ», стоянка седельных тягочей и прицепов. Справа от первой — вторая заправка.

47. ул. Коммунальная. Вдали автозавод.

48. Коммунальная 25, на заднем плане Автозаводский район города.

49. Слева Коммунальная, справа Хладокомбинат. Вдали автозавод и ТЭЦ.

50. Полякова-Коммунальная. Транспортно-экспедиторская фирма «Деловые Линии».

51. Коммунальная, вид в сторону автозавода. Стоянка автовозов и новых автомобилей под погрузку на них.

52. Коммунальная 18, Завод железобетонных конструкций и арматурной производство.

53. Ул. Коммунальная в сторону Обводного шоссе. Вдалеке видна стоянка автомобилей.

54. Вид в обратную сторону. Пересечение Коммунальной и Ремесленного проезда. На заднем плане Автозаводский район города.

55. Лада Спецоборудование.

56. СТО Лада Спецоборудование

57. Цистерны ВИС Сервиса — вроде бы там база ГСМ у этой компании.

58. Коммунальная 11.

59. Техновиза, СТО.

60. Стоянка автомобилей Рено-Ниссан.

61. Не так уж и забита… Хотя похоже поплотней чем заводская.

62. Конечно местами есть пробелы.

63. Панорама на Обводное шоссе с 200 метров. За автостоянкой слева два автосалона.

64. Вид в обратную сторону с 200 метров на ул. Коммунальную, автозавод вдали справа, слева Автозаводский район Тольятти.