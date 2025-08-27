Представлен предсерийный образец Lada Granta на пропане

Компания «АТС Авто» опубликовала фотографии и видео предсерийного варианта седана Lada Granta, работающего на пропане.

Газовый баллон объёмом 45 литров размещён в нише запасного колеса. Заправочный штуцер установлен под лючком топливной горловины, что исключает необходимость в дополнительных отверстиях в бампере и обеспечивает защиту штуцера от внешних воздействий.

В «АТС Авто» отметили, что при разработке пропановой версии «Гранты» специалисты компании опирались на опыт создания и эксплуатации метановых модификаций легковых автомобилей.

В настоящее время новый вариант Granta проходит финальные дорожные испытания, авто эксплуатируется ежедневно.

Ранее «РГ» рассказывала , что Granta с пропановым ГБО — ответ тольяттинской ГК «АТС» на запросы рынка. Новинка будет примерно на 50 тысяч рублей дороже бензиновой модификации «Лады».