Представлен предсерийный образец Lada Granta на пропане
Компания «АТС Авто» опубликовала фотографии и видео предсерийного варианта седана Lada Granta, работающего на пропане.
Фото: Пресс-служба «АТС Авто»
Газовый баллон объёмом 45 литров размещён в нише запасного колеса. Заправочный штуцер установлен под лючком топливной горловины, что исключает необходимость в дополнительных отверстиях в бампере и обеспечивает защиту штуцера от внешних воздействий.
В «АТС Авто» отметили, что при разработке пропановой версии «Гранты» специалисты компании опирались на опыт создания и эксплуатации метановых модификаций легковых автомобилей.
Фото: Пресс-служба «АТС Авто»
В настоящее время новый вариант Granta проходит финальные дорожные испытания, авто эксплуатируется ежедневно.
Ранее «РГ» рассказывала, что Granta с пропановым ГБО — ответ тольяттинской ГК «АТС» на запросы рынка. Новинка будет примерно на 50 тысяч рублей дороже бензиновой модификации «Лады».
