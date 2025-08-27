Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
Есть метка на карте сегодня 40
Виталий Архиреев Транспорт, спецтехника и логистика

Представлен предсерийный образец Lada Granta на пропане

Компания «АТС Авто» опубликовала фотографии и видео предсерийного варианта седана Lada Granta, работающего на пропане.

 © cdnstatic.rg.ru

Фото: Пресс-служба «АТС Авто»

Газовый баллон объёмом 45 литров размещён в нише запасного колеса. Заправочный штуцер установлен под лючком топливной горловины, что исключает необходимость в дополнительных отверстиях в бампере и обеспечивает защиту штуцера от внешних воздействий.

В «АТС Авто» отметили, что при разработке пропановой версии «Гранты» специалисты компании опирались на опыт создания и эксплуатации метановых модификаций легковых автомобилей.

 © cdnstatic.rg.ru

Фото: Пресс-служба «АТС Авто»

В настоящее время новый вариант Granta проходит финальные дорожные испытания, авто эксплуатируется ежедневно.

Ранее «РГ» рассказывала, что Granta с пропановым ГБО — ответ тольяттинской ГК «АТС» на запросы рынка. Новинка будет примерно на 50 тысяч рублей дороже бензиновой модификации «Лады».
Источник: rg.ru

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Комментарии

Для комментирования необходимо войти на сайт