«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» ввёл в промышленную эксплуатацию Отдельное месторождение в Югре

Компания «Газпром нефть» начала разработку Отдельного месторождения, которое расположено в северной части Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, в 70 километрах от от Ноябрьска. Там уже запущены две добывающих скважины, суточный дебит которых составляет 170 тонн нефти. В ближайшие год-два нефтяники планируют пробурить на участке более 20 скважин, в том числе 13 горизонтальных. Геологические и начальные извлекаемые запасы Отдельного оцениваются в 21 млн тонн и 4,8 млн тонн нефти соответственно. Комплексный подход к развитию региона и хорошие результаты в поисково-разведочном бурении позволяют уверенно говорить о том, что предприятие сможет и дальше поддерживать стабильный уровень добычи.