Ангола получила два первых истребителя Су-30К

Заместитель генерального директора ОАО «558-й авиационный ремонтный завод» в Барановичах (Белоруссия) Александр Воробей заявил 19 сентября 2017 года агентству Sputnik, что Ангола получила первые два истребителя Су-30К, прошедших ремонт и предпродажную подготовку на данном предприятии, из 12 приобретенных ею истребителей этого типа.

«До сих пор в Анголу были доставлены два [Су-30К], есть график поставок, и его выполнение уже началось. Я думаю, что поставки будут завершены к началу следующего года», — сказал Воробей. Первый истребитель Су-30К, прошедший ремонт и модернизацию на ОАО «558-й авиационный ремонтный завод» в Барановичах (Белоруссия) для поставки ВВС Анголы по контракту 2013 года. Cамолет не окрашен. Январь 2017 года

Контракт на приобретение Анголой в счет российского кредита 12 из 18 бывших индийских истребителей Су-30К был подписан АО «Рособоронэкспорт» в ходе визита в эту страну вице-премьера Правительства России Дмитрия Рогозина в октябре 2013 года. Сообщалось, что изначально поставка всех 12 самолетов должна была быть произведена к началу 2017 года.

Истребители Су-30К (Т-10ПК) представляют собой «переходные» самолеты, построенные в качестве первых 18 машин на Иркутском авиационном заводе АО «Корпорация «Иркут» для поставки Индии по программе Су-30МКИ по соглашениям 1996 и 1998 годов. Самолеты Су-30К (серийные номера с 04-01 по 04-10 и с 05-01 по 05-08) были поставлены ВВС Индии в 1997-1999 годах, но по соглашению от декабря 2005 года были возвращены индийской стороной корпорации «Иркут» в обмен на поставку Индии 16 новых полноценных истребителей Су-30МКИ иркутского производства в 2007 году.

В июле 2011 года все 18 возвращенных индийской стороной Су-30К были перевезены из Индии на 558-й АРЗ в Барановичах, где поставлены на хранение с целью последующей перепродажи, оставаясь собственностью корпорации «Иркут». В Российскую Федерацию самолеты возвращены не были с целью избежания уплаты соответствующих пошлин за ввоз. На 558-м АРЗ проводятся и ремонт с модернизацией и предподажная подготовка этих самолетов для поставки в Анголу.

Фотографии первого прошедшего ремонт и модернизацию для Анголы истребителя Су-30К во время облетных испытаний в Барановичах появились в начале 2017 года.

В июле 2017 года появились сообщения российской и ангольской сторон о переговорах относительно продажи Анголе остальных шести истребителей Су-30К с хранения в Барановичах.