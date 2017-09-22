В Удмуртии на концерне «Калашников» открыто новое кузнечное производство

Концерн «Калашников», входящий в Госкорпорацию Ростех, представил «производственную линию 2020», внедрив на этом участке технологии и бизнес-процессы индустрии 4.0.

Целью проекта стала визуализация тех изменений, которые происходят в промышленности под воздействием информационных технологий.

«Старая кузница была построена еще в 1934 году и с тех пор никак не обновлялась. Новый цех — объект с качественно иным подходом к реализации технологии ковки и горячей объемной штамповки. Воссоздано и активно заработало конструкторско-технологическое бюро со специалистами кузнечно-прессовых производств, запущены новые штамповочные линии, существенно снижены затраты на энергоресурсы», — прокомментировал генеральный директор концерна «Калашников» Алексей Криворучко.

Пять штамповочных линий новой кузницы позволяют не только снизить затраты на основной энергоноситель — сжатый воздух, но и повысить условия труда и качество выпускаемой продукции. Применение карусельных газовых нагревательных печей с «умным» управлением отвечает концепции современного кузнечного производства. Термическая обработка поковок позволяет сократить межцеховое перемещение и сроки сдачи потребителю.

«Линия 2020» наглядно демонстрирует автоматизацию бизнес- процессов и переход производства в цифровую среду:

· цифровое проектирование конструкции изделия и создание его виртуальной копии;

· совместная работа конструкторов, технологов и производства в единой цифровой экосистеме;

· удаленная настройка оборудования под технические требования;

· автоматическая транспортная система, исключающая ручной труд;

· автоматический заказ необходимых компонентов в нужном количестве точно в срок и контроль их поставки;

· подетальный учет комплектующих;

· мониторинг технологических, инжиниринговых и производственных процессов;

· видео аналитика с искусственным интеллектом.

Одним из инструментов мониторинга и управления стали VR технологии, которые объединили данные различных систем в один виртуальный кабинет — теперь начальник производственной линии может получать полную информацию о происходящем, даже в случае отсутствия на рабочем месте.

«Концерн „Калашников“ является наглядным воплощением успеха российской промышленности. Мы можем с уверенностью ожидать, что выручка группы компаний „Калашников“ в этом году составит около 40 млрд. рублей. Сегодня концерн шагнул далеко за пределы производства лучших в мире автоматов: помимо АК-12 и АК-15, снайперских винтовок, спортивного и охотничьего оружия, „Калашников“ производит катера, мотоциклы и бепилотные летательные аппараты. Сегодня мы увидели пилотный проект на пути внедрения на наших предприятиях Индустрии 4.0. И начали этот путь здесь, в Ижевске. Уверен, что этот опыт будет удачным и в будущем мы сможем его применить на других крупных производствах», — заявил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

«Этот проект создан нами как образец производства нулевых потерь. Мы вывели за скобки все сервисные второстепенные процессы, чтобы достигнуть максимальной эффективности. Здесь внедрено порядка сотни производственных инноваций, и, если в ближайшие три года мы сможем масштабировать на все площадки Концерна хотя бы 80% из них, это будет настоящий прорыв», — прокомментировал Алексей Криворучко, генеральный директор Концерна «Калашников».

В ближайшее время будут внедрены дополнительные технологии с применением искусственного интеллекта, которые позволят не только бороться с уже возникшими внештатными ситуациями, но и в значительной мере предвосхищать их появление. Речь идет, например, о системе отслеживания брака, которая способна не просто распознавать брак, но и фиксировать тенденции к нему: перегрев оборудования, изменение звука, вибрации и прочее. Те же технологии будут применяться и к системе автоматического перераспределения нагрузки, системе безопасности и другим. Технологии искусственного интеллекта также затронут и управление производством при таких процессах как планирование складских запасов, нормирование, распределение работы.

https://kalashnikov.media/news/4516493