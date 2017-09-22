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Армия и Флот

ДЭПЛ «Великий Новгород» нанесла удар «Калибрами» по объектам террористов в Сирии

22 сентября 2017 года в 10 часов 11 минут подводной лодкой Черноморского флота «Великий Новгород», действующей в составе оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, из подводного положения произведены пуски крылатых ракет «Калибр» по объектам террористов в Сирии, сообщили в Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, целями для поражения стали выявленные за последние дни опорные пункты, скопления живой силы и бронетехники, а также склады боеприпасов боевиков Джебхат-ан-Нусра в провинции Идлиб.

Дальность до целей составила около 300 километров.

«Внезапным ракетным ударом в провинции Идлиб уничтожены важные пункты управления, базы подготовки и бронетехника террористов, принимавших участие в попытке захвата 29-ти российских военных полицейских на севере провинции Хама», — сообщили в Минобороны.

Отмечается, что данными объективного контроля подтверждено поражение всех целей.

http://vpk-news.ru/news/39070

ВМФ, ЧФ, Сирия, ДЭПЛ, 06363
  • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
    22.09.1715:16:20

    Бармалеям ответка прилетела. Нехорошо оставаться в долгу    

    #956954
  • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
    22.09.1715:23:26

    Эт кто слово сегодня на дату исправил? Хоть дату нормальную пишите, а не 1997 год. «Великий Новгород» тогда даже еще в проекте не был    

    #956959
  • Александр Ермаков
    22.09.1715:50:28

    И учения и польза реальная. Очень правильно.

    #956975
  • Олег Сайтхужин Олег Сайтхужин
    22.09.1716:44:25

    Как либерда хотела так и получилось- калибры раздали беременным бородатым онижедетям.

    #956994
  • Нет аватара obystrykh
    22.09.1718:23:16

    Запуск нового спутника ГЛОНАСС и более точные стрельбы Калибрами в один день. Совпадение?

    #957030
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