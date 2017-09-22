ДЭПЛ «Великий Новгород» нанесла удар «Калибрами» по объектам террористов в Сирии
22 сентября 2017 года в 10 часов 11 минут подводной лодкой Черноморского флота «Великий Новгород», действующей в составе оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, из подводного положения произведены пуски крылатых ракет «Калибр» по объектам террористов в Сирии, сообщили в Минобороны РФ.
По данным российского оборонного ведомства, целями для поражения стали выявленные за последние дни опорные пункты, скопления живой силы и бронетехники, а также склады боеприпасов боевиков Джебхат-ан-Нусра в провинции Идлиб.
Дальность до целей составила около 300 километров.
«Внезапным ракетным ударом в провинции Идлиб уничтожены важные пункты управления, базы подготовки и бронетехника террористов, принимавших участие в попытке захвата 29-ти российских военных полицейских на севере провинции Хама», — сообщили в Минобороны.
Отмечается, что данными объективного контроля подтверждено поражение всех целей.
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- d-tatarinov
- 22.09.201715:15
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