На Алтае открыт участок дороги, соединяющий Барнаул и Заринск

22 сентября,в Первомайском районе открыли очередной участок дороги «Белоярск — Заринск», отремонтированный по программе «Безопасные и качественные дороги». Эта трасса, входящая в состав Барнаульской агломерации, соединяет Заринск с краевой столицей. Ежесуточно по ней проходят более 2500 автомобилей.

В 2017 году на ремонт 15-километрового участка дороги «Белоярск — Заринск» направили более 150 млн. рублей(всего за 2015 — 2017 годы — свыше 300 млн. рублей). Комплекс работ выполнило Северо-Восточное дорожно-строительное управление — здесь трудились более 50 специалистов, работало около 15 единиц современной специализированной дорожной техники. На этом участке специалисты использовали щебеночно-мастичный асфальтобетон — более стойкий и долговечный материал, чем другие покрытия.

В 2018 году по программе «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют участок трассы «Белоярск — Заринск» протяженностью 15 км и реконструируют путепровод через железную дорогу.

В целом в 2017 году по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» из федерального и консолидированного бюджета Алтайского края на ремонт дорог направили 1,3 миллиарда рублей. На эти средства отремонтировали две дороги федерального значения, две — регионального, а также 33 улицы.

В 2018 году объем финансирования составит 1,7 миллиарда рублей. Это позволит обеспечить нормативное состояние более 60% дорог Барнаульской агломерации. Согласно плану на ее территории отремонтируют пять краевых дорог, одну федеральную и 42 дороги местного значения. Общая протяженность обновленных трасс превысит 125 километров. Реализация проекта «Безопасные и качественные дороги» продлится до 2025 года.