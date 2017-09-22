В Ижевске открыт новый конструкторско-технологический центр концерна «Калашников»

Концерн «Калашников» ввел в эксплуатацию новое здание конструкторско-технологического центра (КТЦ) общей площадью 20 тыс. кв. метров.

«В течение последних лет мы постоянно реформируем производственные процессы и оптимизируем территориальный план предприятия. Важная составляющая этих реформ — строительство новых, современных и технологичных пространств. В новом КТЦ будет вестись цифровое проектирование для постановки на производство перспективных изделий. Уже сейчас в электронном виде выдаются задания на разработку 3D-моделей для присвоения им статуса подлинников конструкторской документации», — прокомментировал открытие генеральный директор Концерна «Калашников» Алексей Криворучко.

2D-архивы и 3D-модели будут находиться в единой PLM-системе, обеспечивающей связь результатов работы конструкторов, технологов и разработчиков оснастки на протяжении всего жизненного цикла продукта.

КТЦ оснащен новейшими FDM-принтерами для создания трехмерных моделей. В качестве материала используется ударопрочный пластик, позволяющий выдерживать нагрузки при испытании оружия, собранного с использованием данных деталей. Габариты рабочей зоны позволяют изготавливать детали от нескольких миллиметров до почти метра длинной, при этом нет ограничений для формы требуемой детали.

Для изготовления пластиковых деталей малыми сериями, используется технология вакуумного литья в силиконовые формы. На одной форме можно изготовить несколько десятков деталей. Данная технология позволяет существенно расширить спектр материалов, цветов, фактур необходимых для конечной детали.

В конструкторском центре открыт технический кабинет с фондом в 1500 единиц образцов стрелкового оружия отечественного и иностранного производства, а также опытных образцов, созданных в стенах ижевского КБ за 85 лет своего существования. Среди них — один из первых автоматов Калашникова, автомат Федорова, экспериментальный пистолет Калашникова.