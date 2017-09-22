«Вертолеты России» передали вертолет Ми-8АМТ представителям авиакомпании «Абакан Эйр»

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Ростех) передал представителям авиакомпании «Абакан Эйр» многоцелевой вертолет Ми-8АМТ. Машина поставлена в рамках контракта, заключенного с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК). После установки санитарного модуля новое воздушное судно будет использоваться в Хакасии для оказания своевременной экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах республики.

Поставленный многоцелевой вертолет Ми-8АМТ изготовлен в транспортном варианте и оснащен современным пилотажно-навигационным и радиосвязным оборудованием — на нем установлен метеорадиолокатор 8А-813Ц, система раннего предупреждения близости земли (СРПБЗ), спутниковая навигационная система БМС для командира и второго пилота. Дополнительно на вертолете установлены ВСУ SAFIR 5K/G MI, а также внешняя подвеска, позволяющая перевозить крупногабаритные грузы массой до 4 тонн.

Ожидается, что основным назначением вертолета Ми-8АМТ станут перевозки в интересах медицинской авиации.

Кроме того, состав оборудования вертолета позволяет использовать его для выполнения грузовых перевозок, перевозки до 27 служебных пассажиров, а также мониторинга и патрулирования местности и поисково-спасательных операций.

«Ми-8АМТ стал четвертым вертолетом, изготовленным и поставленным заказчику Улан-Удэнским авиационным заводом благодаря сотрудничеству с ГТЛК. Сегодня Ми-8АМТ работают в интересах санитарной авиации в Иркутской и Читинской областях, в Ханты-Мансийске. Практика показывает, что без вертолетов Сибири не обойтись. Этот контракт и контракт следующего года с ГТЛК свидетельствуют о востребованности схем лизинга в этой области. Они расширяют возможности авиакомпаний по приобретению необходимых летательных аппаратов, с одной стороны, и стабилизируют спрос на авиатехнику», — отметил заместитель генерального директора по развитию бизнеса Александр Щербинин.