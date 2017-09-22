Омские власти передали областным ДРСУ снегоуборочные машины «КАМАЗ»

Очередная партия современной дорожной техники поступила в распоряжение ДРСУ. Правительство Омской области в вручило водителям предприятий дорожного комплекса региона ключи от 31 комбинированной машины на базе самосвала КАМАЗ. Автомобиль имеет грузоподъемность 20 тонн, оснащен передним и боковым отвалами, щеткой, бункером для пескосоляной смеси, кузовом-самосвалом и будет использоваться в течение всего года. Высокие технические характеристики автомобиля позволяют производить очистку автомобильных дорог от снега со скоростью 40 км/ч.

В регионе взят курс на обновление технического потенциала отрасли пять лет назад. С тех пор дорожникам регулярно вручают новые машины. Так, в 2012 году было приобретено 53 машины на 100 млн. рублей, год спустя ещё 69 единиц техники, в 2014 году передан 41 автомобиль. В 2015 году направлено свыше 122 млн. рублей на оплату лизинговых платежей за поставленную технику. В прошлом году затраты на приобретение 73 единиц дорожной техники составили 300 млн. рублей.

На территории Омской области 10 153 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения обслуживают 31 ДРСУ. Зимой и летом задействовано 1740 единиц техники.