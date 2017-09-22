ТатНИПИнефть научилась эффективно вытеснять нефть из обводненных месторождений

Технология МГЭС-М для обводненных месторождений, разработанная институтом «ТатНИПИнефть», получила Гран-при в номинации «Повышение нефтеотдачи пластов» по итогам международной выставки «Нефть, газ. Нефтехимия-2017».

Разработка «ТатНИПИнефти» применяется при внутриконтурном заводнении в терригенных коллекторах, имеющих проницаемостную неоднородность в разрезе или строении пласта. Технология повышает эффективность вытеснения нефти за счёт избирательного воздействия на пласт. Разработанные специалистами института эмульсионные композиции на основе эмульгатора собственного производства устойчивы к размыванию водой и легко разрушаются под действием нефти. Это позволяет увеличивать охват пласта заводнением.

МГЭС-М не оказывает негативного влияния на окружающую среду. При ее использовании применяется стандартное нефтепромысловое оборудование, обеспечивающее транспортировку и закачку рабочих жидкостей в скважину. Это исключает дополнительные затраты на модернизацию оборудования. Технология внедряется с мая 2016 года в компании «Татнефть». За 6 месяцев 2017 года проведена 31 обработка. Текущий технологический эффект превышает 820 т нефти на одну скважино-обработку.