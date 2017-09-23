Крупнейшая перепелиная ферма на Сахалине полностью восстановлена после пожара

Крупнейшая перепелиная ферма КФХ «Остров» на Сахалине полностью восстановлена после пожара, который произошел зимой этого года. Тогда огонь уничтожил постройку, в которой ранее находилось маточное поголовье, но к тому времени было перемещено в новый ангар, построенный в рамках инвестиционного партнерства с министерством сельского хозяйства Сахалинской области. В настоящее время на ферме содержится от 50 тысяч до 75 тысяч перепелов, а на месте сгоревшего корпуса построен новый.

Крестьянскому фермерскому хозяйству удалось самостоятельно отстроить уничтоженный пожаром корпус. Как отмечают в министерстве сельского хозяйства Сахалинской области, поддержка в части восстановления не потребовалась, так как фермер имел достаточную материально-техническую базу и уже запущенное новое производство. После запуска в декабре 2016 года ультрасовременного цеха на 100 тысяч перепелов необходимость иметь цех для маточного поголовья отпала. Поэтому на месте сгоревшего корпуса за 6 месяцев был построен круглогодичный цех для передержки суточных цыплят. Это специально оборудованное помещение, которое позволяет только вылупившихся цыплят после инкубатора в течение двух недель доращивать, пока они не наберут 50 граммов, а уже после этого пересаживать их в основной цех, где содержится все поголовье перепелов. Первое поголовье суточных цыплят поступит в новый цех уже в конце октября.

В промышленных масштабах производство перепелов на ферме было запущено в конце 2016 года. Тогда благодаря субсидии из областного бюджета на Сахалине построили современное производство на 100 тысяч перепелов, забойный цех и пункт дезинфекции транспорта. Сумма инвестиций составила 80 млн рублей, из которых 70% были средствами областного бюджета, а 30% — собственные средства фермерского хозяйства.

— Строительство продолжалось около года. Все оборудование отечественное — простое, надежное и недорогое. Установлен ленточный механизм автоматической подачи корма. Также есть автоматическая подача воды для птиц. Достаточно перепелке дотронуться клювом до соска, чтобы получить порцию воды. Реализована автоматизированная уборка отходов, — рассказал во время открытия генеральный директор подрядной компании ООО «Сахалинстройальянс» Иван Дулесин.

В среднем предприятие произведет за год свыше 50 тонн охлажденного перепелиного мяса. Как отмечает сам фермер, в зависимости от времени года колеблется ежемесячное потребление от 3 до 10 тонн. Так к новогодним праздникам перепелиного мяса продали свыше 12 тонн. Точно также меняется потребление мяса с наступлением лета и сезона шашлыков, в результате чего требуется увеличение забоя. Вес одной тушки на продажу от 200 до 250 граммов. По словам фермера, перепелиного мяса никогда не остается. Потребности рынка гораздо выше, чем дает их производство и это при том, что оно продается только в охлажденном виде.

Яйца производится около 5 млн штук в год. Оно реализуется в магазине фермерского хозяйства, в ряде магазинов города Южно-Сахалинска и через крупных ритейлеров в других населенных пунктах.

На ферме испытали более восьми пород перепелок. Но остановились на двух породах: более яйценоской — японском перепеле, и более мясистом — техасском перепеле. Перепела очень устойчивы к заболеваниям, что достигается благодаря высокой температуре тела животного — около 42 градусов по Цельсию. Из-за этого многие типичные для птиц заболевания перепелов не берут, в частности для развития сальмонеллеза необходимо 39 градусов, поэтому этот вирус попросту не выживает в организме перепела. Тем не менее птица очень требовательна к кормам и требует особого ухода. Поэтому КФХ закупает лучшие корма на материке, которые включают пять злаков. Мясо птицы при этом нежное и сверх полезное, а яйца рекомендуют употреблять в сыром виде. Особенно употребление перепелиного яйца важно в малом возрасте. Рекомендуется в день ребенку съедать минимум 2 перепелиных яйца.

— На сегодняшний день на сахалинском рынке птицы заметна нехватка перепелиного мяса. Наблюдается очень большой спрос на продукцию местных производителей. При этом население мало информировано, что это за мясо и как его едят. Основной критерий конкурентоспособности этого мяса — отсутствие противопоказаний для людей с различными заболеваниями, — рассказал глава КФХ «Остров» Сергей Ким.

В планах фермерского хозяйства — увеличить поголовье перепелов до 100 тысяч штук, что позволит полностью заполнить имеющиеся мощности, созданного в прошлом году производственного цеха. Если все пойдет хорошо в части производства и сбыта продукции в планах предприятия дальнейшее развитие. Как отметил Сергей Ким, сейчас они занимаются совместной с министерством сельского хозяйства региона работой по определению перспективных направлений и изучают потребительский рынок.

http://sakhalinmedia.ru/news/624881/