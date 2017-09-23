В Санкт-Петербурге на фабрике «Северное сияние» запущены линии по выпуску косметики и бытовой химии

Компания Unilever модернизировала фабрику по производству парфюмерной продукции и бытовой химии «Северное сияние» в Петербурге за 2,8 млрд рублей, что позволит удвоить выпуск продукции до 600 млн единиц в год.

Общий размер инвестиций в проект составил около 37 млн евро. Площадь новых мощностей и реконструируемого комплекса равна 27,2 тыс. кв.м. Предполагается увеличение эффективности производства на 30%.

Результатом модернизации стало возведение новых производственных мощностей, запуск нового процессорного отделения, трех новых упаковочных линий, реконструкция производственно-складского комплекса.

Новые мощности позволят увеличить экспортные возможности предприятия. В настоящее время экспортируется 27% продукции в 40 стран.

Фабрика «Северное сияние» основана в 1860 году. Ее слияние с Unilever произошло в 1994 году.

http://gov.spb.ru/press/governor/120529/