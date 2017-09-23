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Судостроение и судоходство

В Петрозаводске спустили на воду самоходную шаланду проекта HB 600

В пятницу, 22 сентября, на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе торжественно спустили на воду самоходную шаланду «Трудовая». Она построена по заказу ФГУП «Росморпорт».

Шаланда предназначена для транспортировки грунта к местам выгрузки при производстве дноуглубительных работ, а также для работы в составе земкараванов с черпаковым или рефулерным земснарядом.

Судно оборудовано днищевой системой раскрытия корпуса и может работать в бассейнах Черного, Каспийского и Балтийского морей. «Трудовая» является первой баржей в серии из трех судов проекта HB 600, строящихся для ФГУП «Росморпорт» на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе.

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http://kareliyanews.ru/v-petrozavodske-spustili-na-vodu-samoxodnuyu-shalandu-trudovaya-foto/

Онежский судостроительно-судоремонтный завод, Карелия, HB 600, самоходная шаланда
  • Samboris Samboris
    23.09.1719:10:58

    И сколько в такую шаланду кефали влезет?   

    #957374
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