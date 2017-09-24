Новости дорожной отрасли

После 9 месяцев капитального ремонта возобновлено движение по путепроводу в Каменском районе. Он связывает две федеральные трассы — М-5 «Урал» и «Пенза-Тамбов». Кроме того, это единственная дорога, соединяющая районный центр с 8 сельскими поселениями и двумя микрорайонами города с общим населением более 5 тысяч человек.

Объезд аварийного участка трассы Севастополь — Бахчисарай — Симферополь через село Поворотное открыт после ремонта и расширения дорожного полотна.

На подъездной дороге к Саратову открыто рабочее движение по мосту через реку Баланда

Сегодня, 25 июня 2017 года, подведомственное Росавтодору ФКУ «Черноземуправтодор» запустило рабочее движение по мосту через реку Баланда (левое сооружение), расположенному на 639-м километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» (подъезд к Саратову), вблизи села Первомайское.

На данный момент основной объем работ завершен. Произведено уширение габарита моста до 11,5 метров, устроены новые опоры сооружения, балки пролетных строений заменены на новые. На объекте выполнено устройство мостового полотна и укрепление конусов, а также осуществлен капитальный ремонт подходов к мосту.

Сегодня после капитального ремонта был официально введён в эксплуатацию участок региональной автодороги Усть-Вага-Ядриха. Теперь этот участок в Верхнетоемском районе, ещё в прошлом году бывший гравийным и доставлявший немало неприятностей водителям, стал современным шоссе с покрытием из щебёночно-мастичного асфальтобетона.

Работы по капитальному ремонту участка со 106-го по 110-й километр автомобильной дороги Усть-Вага-Ядриха были начаты осенью прошлого года.

В Омской области завершено строительство еще четырёх автомобильных дорог Общая протяженность новых дорожных участков составляет 15,7 км.

В Омской области в рамках государственных региональных программ «Развитие транспортной системы Омской области» и «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области» выполнены работы на четырёх дорожных объектах, строительство которых началось в 2016 году: Андрюшевка — Крым, участок км 0 — Андрюшевка в Полтавском районе (1,4 км); Нижняя Омка — Старомалиновка, участок км 53 — Покровка в Нижнеомском районе (4,3 км); Оконешниково — Черлак, участок км 30 — Маяк в Черлакском районе (5 км); Октябрьское — Новооболонь — Георгиевка, участок км 20 — км 25 в Горьковском районе (5 км).

В Свердловской области построен железобетонный мост через реку Туру, благодаря которому круглогодичную связь с «большой землей» получили сразу два населенных пункта — поселок Восточный Сосьвинского района и деревня Лобаново Верхотурского района, в которых проживают около 8,5 тысяч человек.

ФКУ Упрдор «Приуралье» ввело в эксплуатацию два моста в Стерлитамакском районе

Капитальный ремонт искусственных сооружений — мостов через реку Терекля на км 185 и реку Мекетевли на км 195 автомобильной дороги Р-240 Уфа-Оренбург в Стерлитамакском районе завершен, по мостам пущено движение автомобильного транспорта.

На период строительно-монтажных работ подрядная организация построила объездные дороги для пропуска транзитного транспорта. Строители полностью разобрали мостовые сооружения, выполнили устройство буронабивных свай и стоек опор, установили балки пролетного строения, произвели укладку асфальтобетонного покрытия и установку оцинкованного барьерного и перильного ограждения. С завершением ремонтных работ длина моста через реку Терекля составляет 39,28 м и 47,38 м, соответственно, моста через реку Мекетевли. Движение транзитного транспорта по искусственным сооружениям осуществляется без ограничений.

Отремонтированы дороги к двум башкирским здравницам С начала дорожного сезона отремонтированы подъездные дороги к санаториям ГУП «Янган-Тау» и ГУП «Карагай» в Салаватском и Мечетлинском районах Республики Башкортостан.

Ко дню рождения Ленинградской области завершен ремонт въездных автомагистралей, ведущих в Гатчину.

Дорожники закончили работы по обновлению парадных въездов в город со стороны Киевского и Красносельского шоссе.

На магистралях выполнены работы по установке наружного освещения, обновлена ливневая канализация, уложено асфальтобетонное покрытие и нанесена разметка. Для удобства жителей Гатчины на подъезде со стороны Красного Села вдоль дороги установлены шумозащитные экраны.

Общая стоимость ремонтных работ составила около 500 млн рублей.

Участок автомобильной дороги Новоалександровск — Горьковский Ставропольского края ,протяженностью более 14 километров был торжественно открыт после проведенной реконструкции.

В Рыбинском районе завершена реконструкция моста через реку Черемуху

Ремонтные работы на мосту, построенном еще в 1961 году, начались в августе прошлого года. Был заключен двухгодичный контракт общей стоимостью 33,8 миллиона рублей.

Реконструкция шла с применением новых технологий, например, оклейки пролетных строений углепластиковым волокном. Проводились работы по усилению и восстановлению несущей способности объекта. Заменены пришедшие в негодность опорные части, перила, установлены барьерные ограждения. Пролеты строения подняты на высоту 40 сантиметров, что позволило организовать безопасное движение на дороге. Все работы выполнены в соответствии с проектными решениями и прошли рабочую комиссию без замечаний.

В Приозерском районе завершен ремонт на участке региональной автодороги «Орехово — Сосново — Кривко — Петяярви». Протяженность обновленного участка составляет почти девять километров. В процессе строительно-монтажных работ был заменен верхний слой асфальтового покрытия, расчищена полоса отвода, переустроены существующие автобусные остановки и укреплены обочины. Дополнительно были установлены новые дорожные знаки и сигнальные столбики, отремонтированы водопропускные трубы. Нанесена горизонтальная дорожная разметка.

Досрочно завершен ремонт участка федеральной автодороги Р-119 Орел-Тамбов

Речь идет о 6 километрах трассы Р-119 Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов в Орловской области. Работы на объекте начались в октябре 2016 года, закончить их удалось на месяц раньше запланированного срока.

Ремонт производил подведомственный Росавтодору ФКУ Упрдор Москва-Харьков. В ходе него были укреплены обочины трассы Р-119, восстановлено существующее дорожное покрытие. Кроме того, специалисты установили металлическое барьерное ограждение, дорожные знаки, пешеходные дорожки, автобусную остановку, отремонтировали водопропускные трубы, нанесли горизонтальную разметку.

В райцентре Грязи Липецкой досрочно ввели в эксплуатацию три участка дорог

В день празднования 89-й годовщины со дня основания Грязинского района в городе Грязи досрочно введены в эксплуатацию участки улиц 2-я Чапаева, Толстовская и 30 лет Победы, отремонтированные в рамках приоритетного проекта Министерства транспорта РФ «Безопасные и качественные дороги». В райцентре уложено новое, современное дорожное полотно длиной 2450 метров и общей площадью 39 тысяч квадратных метров. Кроме того, отремонтировано 1130 метров тротуаров и 718 метров пешеходных ограждений, установлено 215 дорожных знаков, устроено 12 автобусных остановок, реконструировано два светофорных объекта и нанесено 1600 квадратных метров дорожной разметки.

В Старополтавском районе Волгоградской области новая пятикилометровая трасса соединила село Белокаменка с Иловатским сельским поселением, территория получила новые возможности для развития.

Дорога протяженностью 4,4 километра в селе Малогнеушево Рыльского района Курской области была отремонтирована

Пост был сделан с содействиемблогера Human RS!