Спуск на воду атомного ледокола «Сибирь»

22 сентября в Санкт-Петербурге был спущен на воду универсальный атомный двухосадочный ледокол «Сибирь» — второй ледокол проекта 22220 (ЛК-60Я).

Атомный ледокол «Сибирь» заложен на Балтийском заводе на стапеле «А» 26 мая 2015 года, проект судна разработан ОАО ЦКБ «Айсберг». От своих предшественников ледоколы проекта 22220 отличаются большим водоизмещением и мощностью атомной силовой установки, а также способностью работать как на трассе Северного морского пути, так и в мелководных устьях сибирских рек за счёт изменения своей осадки.

Фото с сайта oaoosk.ru