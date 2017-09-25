Спуск на воду атомного ледокола «Сибирь»
22 сентября в Санкт-Петербурге был спущен на воду универсальный атомный двухосадочный ледокол «Сибирь» — второй ледокол проекта 22220 (ЛК-60Я).
Атомный ледокол «Сибирь» заложен на Балтийском заводе на стапеле «А» 26 мая 2015 года, проект судна разработан ОАО ЦКБ «Айсберг». От своих предшественников ледоколы проекта 22220 отличаются большим водоизмещением и мощностью атомной силовой установки, а также способностью работать как на трассе Северного морского пути, так и в мелководных устьях сибирских рек за счёт изменения своей осадки.
Фото с сайта oaoosk.ru
25.09.1711:31:59
25.09.1711:39:12 Да, быстрый спуск с наклонного стапеля выглядит гораздо эффектнее, чем неторопливый спуск при помощи слипа или дока.