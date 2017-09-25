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Спуск на воду атомного ледокола «Сибирь»

22 сентября в Санкт-Петербурге был спущен на воду универсальный атомный двухосадочный ледокол «Сибирь» — второй ледокол проекта 22220 (ЛК-60Я).

Атомный ледокол «Сибирь» заложен на Балтийском заводе на стапеле «А» 26 мая 2015 года, проект судна разработан ОАО ЦКБ «Айсберг». От своих предшественников ледоколы проекта 22220 отличаются большим водоизмещением и мощностью атомной силовой установки, а также способностью работать как на трассе Северного морского пути, так и в мелководных устьях сибирских рек за счёт изменения своей осадки.

Фото с сайта oaoosk.ru


Санкт-Петербург, Балтийский завод, ледокол, 22220, «Сибирь»
  • Виктор Гюго Виктор Гюго
    25.09.1711:31:59

    Обалденные ролики. Какой же он здоровый. Нет, я понимаю «видали и побольше», но всё же. Рукотворная стальная гора, мягко соскальзывающая в воду. Я представляю как ликовали причастные, чьим трудом судно воплощено в железе.

    #957935
    • A_SEVER A_SEVER
      25.09.1711:39:12

      Обалденные ролики.
      Да, быстрый спуск с наклонного стапеля выглядит гораздо эффектнее, чем неторопливый спуск при помощи слипа или дока.

      #957936
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