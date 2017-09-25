Новости ВМФ России
22 сентября в Севастополь со своей 2-й боевой службы в Средиземном море вернулся фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен», а 24 сентября в Средиземное море ушёл однотипный фрегат «Адмирал Григорович». Вахту сдал — вахту принял!
25 сентября в Севастополь пришло опытовое судно «Виктор Чероков» проекта 20360ОС, успешно завершив межфлотский переход с Балтики на Чёрное море:
Переход опытового судна «Виктор Чероков» из Кронштадта в Севастополь обеспечил морской буксир Балтийского флота «Виктор Конецкий»:
Фото Yörük Işık
25.09.1711:11:53
25.09.1711:28:48 75 суток — с 9 июля по 22 сентября. Сопровождение БДК и транспортных судов, идущих на выгрузку в порты Сирии, слежение за надводными и воздушными целями в восточной части Средиземного моря, нанесение удара крылатыми ракетами «Калибр» по террористам на территории Сирии.
25.09.1711:31:49
25.09.1713:37:13 Пожалуйста!
25.09.1711:44:36
25.09.1711:50:28
25.09.1712:20:42
25.09.1713:05:27
25.09.1713:12:36 На Чёрном море тоже есть ОС-138 постройки 1974 года.
25.09.1715:05:16
25.09.1713:17:07
25.09.1713:23:49 А 16 сентября «Спарта».
25.09.1713:58:31
25.09.1715:02:57