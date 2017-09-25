Добавить статью
Фотофакты

Новости ВМФ России

22 сентября в Севастополь со своей 2-й боевой службы в Средиземном море вернулся фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен», а 24 сентября в Средиземное море ушёл однотипный фрегат «Адмирал Григорович». Вахту сдал — вахту принял!

25 сентября в Севастополь пришло опытовое судно «Виктор Чероков» проекта 20360ОС, успешно завершив межфлотский переход с Балтики на Чёрное море:

Переход опытового судна «Виктор Чероков» из Кронштадта в Севастополь обеспечил морской буксир Балтийского флота «Виктор Конецкий»:

Фото Yörük Işık


ВМФ, боевая служба, фрегат, 11356, Адмирал Григорович, Адмирал Эссен, Черноморский флот
  • Нет аватара Киргуев Эдуард
    25.09.1711:11:53

    Был бы благодарен за инфу о том, сколько «Эссен» времени был в автономке и какие задачи выполнил в походе. Знаю, что от SEVERа не укроется ни одна деталь…

    #957921
    • A_SEVER A_SEVER
      25.09.1711:28:48

      сколько «Эссен» времени был в автономке
      75 суток — с 9 июля по 22 сентября.
      какие задачи выполнил в походе
      Сопровождение БДК и транспортных судов, идущих на выгрузку в порты Сирии, слежение за надводными и воздушными целями в восточной части Средиземного моря, нанесение удара крылатыми ракетами «Калибр» по террористам на территории Сирии.

      Да, 30 июля фрегат принял участие в военно-морском параде в честь Дня ВМФ России, который впервые в новейшей истории флота прошёл за пределами нашей страны — на рейде сирийского порта Тартус.

      Отредактировано: A_SEVER~11:31 25.09.17
      #957932
  • Mikey Mikey
    25.09.1711:44:36

    +1)

    #957939
  • Иван Петров Иван Петров
    25.09.1711:50:28

    такое впечатление что весь ВМФ держится только на этих двух кораблях…пора бы и Макарова уже подогнать…и закончить его бесконечные балтийские мучения

    Отредактировано: Иван Петров~11:59 25.09.17
    #957942
    • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
      25.09.1712:20:42

      Барсук должил, что госы фрегат прошел полностью. До конца месяца будет принят в состав. На юга пойдет не раньше ноября

      #957953
  • Human RS Human RS
    25.09.1713:05:27

    А разве Чероков не должен был заменить старое опытовое судно на Ладоге? Изначально же вроде такие планы были.

    #957961
    • A_SEVER A_SEVER
      25.09.1713:12:36

      А разве Чероков не должен был заменить старое опытовое судно на Ладоге?
      На Чёрном море тоже есть ОС-138 постройки 1974 года.

      #957965
    • kovalery kovalery
      25.09.1715:05:16

      на Ладоге

      я его там даже видел в прошлом году во Владимирской бухте

      #957999
  • Максим Рожков Максим Рожков
    25.09.1713:17:07

    12 сентября в Средиземку ушёл Пытливый.

    А позже флот     десантных кораблей:

    15 сент Босфор прошёл Ямал, 19 сент Азов, 20 сент Цезарь Кунников.

    21 сентября Ла-Манш прошёл Александр Отраковский. И похоже тоже в Средиземку идёт.

    #957968
    • A_SEVER A_SEVER
      25.09.1713:23:49

      15 сент Босфор прошёл Ямал, 19 сент Азов, 20 сент Цезарь Кунников.
      А 16 сентября «Спарта».    

      #957970
  • Юрген Юрген
    25.09.1713:58:31

    Еще:

    21 сентября БДК «Александр Отраковский» Северного флота завершил проход пролива Ла-Манш.

    БДК «Александр Отраковский» вышел в дальний поход 12 сентября. В ходе очередного дальнего похода экипажу корабля предстоит решать задачи обеспечения военно-морского присутствия в оперативно важных районах Мирового океана.

    22 сентября в 10 часов 11 минут подводной лодкой Черноморского флота «Великий Новгород», действующей в составе оперативного соединения Военно-Морского Флота России в Средиземном море, из подводного положения произведены пуски крылатых ракет «Калибр» по объектам террористов в Сирии.

    Целями для поражения стали выявленные за последние дни опорные пункты, скопления живой силы и бронетехники, а также склады боеприпасов боевиков Джебхат-ан-Нусра в провинции Идлиб.

    БПК «Вице-адмирал Кулаков» в течение нескольких дней пополнял запасы воды и топлива в порту Салала (Оман) на юго-востоке Аравийского полуострова. После завершения делового захода 23 сентября корабль приступил к сопровождению индийского танкера через опасные районы Аденского залива и южной части Красного моря.

    В этот же день отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота завершил выполнение поставленных задач в районе архипелага Новосибирские острова и взял курс на запад. Корабли и суда, разделившись на две группы, поочерёдно покинули рейд острова Котельный и вышли в море Лаптевых.

    Накануне большой противолодочный корабль «Североморск» и большой десантный корабль «Кондопога» обеспечили высадку морского десанта на необорудованное побережье острова Котельный. В ходе десантной операции подразделения арктической мотострелковой бригады Северного флота отработали тактику ведения боя по захвату и удержанию берегового плацдарма с боевой стрельбой из автоматического стрелкового оружия и гранатомётов.

    Успешно выполнив комплекс боевых стрельб на побережье, арктические мотострелки осуществили погрузку техники на борт БДК «Кондопога», который в сопровождении килектора и спасательного буксирного судна «Памир» первым покинул остров Котельный. Следом отправились большой противолодочный корабль «Североморск и большой морской танкер «Сергей Осипов».

    Отредактировано: Юрген~13:59 25.09.17
    #957977
  • NaSa NaSa
    25.09.1715:02:57

    Виктор Чероков 2016 года постройки — очередная обнова ЧФ. Предполагается, что будет использоваться для испытаний минно-торпедного вооружения и средств гидроакустического подавления.

    #957996
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,