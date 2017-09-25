Новости ВМФ России

22 сентября в Севастополь со своей 2-й боевой службы в Средиземном море вернулся фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен», а 24 сентября в Средиземное море ушёл однотипный фрегат «Адмирал Григорович». Вахту сдал — вахту принял!

25 сентября в Севастополь пришло опытовое судно «Виктор Чероков» проекта 20360ОС, успешно завершив межфлотский переход с Балтики на Чёрное море:

Переход опытового судна «Виктор Чероков» из Кронштадта в Севастополь обеспечил морской буксир Балтийского флота «Виктор Конецкий»:

Фото Yörük Işık