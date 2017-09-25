«Таврида Электрик» реализовала проект для крупнейшей шахты Эстонии

«Таврида Электрик» осуществила поставку комплектных распределительных устройств КРУ MILE (аналог КРУ D12, поставляемый на рынки Восточной Европы и стран Ближнего Востока) для самой крупной сланцевой шахты в Эстонии, принадлежащей компании «Enefit Kaevandused AS».

В связи с интенсивным освоением шахты, заказчик решил построить новую наземную подстанцию 110/6 кВ для питания своей подземной распределительной сети. Современное устройство КРУ MILE работает автоматизировано благодаря моторизированной системе приводов силовых выключателей и дистанционному управлению присоединениями через SCADA.

«Таврида Электрик» зарекомендовала себя как надёжный партнёр компании «Enefit Kaevandused AS», реализовав в 2016 году проект электроснабжения дренажных насосов, контролирующих уровень талой воды в шахте на глубине 66 метров.

«Enefit Kaevandused AS» — эстонская государственная компания, осуществляющая добычу горючего сланца для последующей его переработки. Ей принадлежит одна из крупнейших шахт в мире и самая крупная в стране, на которой за последние 45 лет добыто более 178 миллионов тонн полезных ископаемых.