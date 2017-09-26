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Российские проекты за рубежом

ЛУКОЙЛ запустил в Узбекистане Гиссарскую группу месторождений

23 сентября в Узбекистане состоялась торжественная церемония запуска Гиссарской группы месторождений.

В числе введенных в эксплуатацию основных производственных объектов проекта «Юго-Западный Гиссар»: установка комплексной подготовки газа проектной мощностью 4,4 млрд куб. м в год, установка предварительной подготовки газа, а также шесть газосборных пунктов. Запуск объектов позволил вывести добычу газа на Гиссарской группе месторождений на проектный уровень добычи в объеме 5 млрд куб. м в год.

На Узбекистан приходится более половины добычи природного газа, осуществляемой Компанией на зарубежных проектах. По состоянию на сентябрь 2017 года накопленная добыча на проектах под управлением ЛУКОЙЛа в стране достигла 45 млрд кубометров. Компания является крупнейшим иностранным инвестором на территории Республики.

http://www.lukoil.ru/PressCenter/Pressreleases/Pressrelease?rid=151172

Лукойл, Узбекистан, Гиссарская группа месторождений
  • Великоросс Великоросс
    26.09.1705:32:59

    Отредактировано: Великоросс~05:43 26.09.17
    #958229
    • Нет аватара Киргуев Эдуард
      26.09.1713:26:05

      Такие новости особенно радуют, на самом деле. Все бывшие российские окраины рано или поздно должны быть накрепко затянуты в орбиту влияния России. Экономическими, культурными, политическими и оборонными канатами сшивать надо империю. Накрепко и без иллюзий о братских отношениях.

      #958342
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