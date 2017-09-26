ЛУКОЙЛ запустил в Узбекистане Гиссарскую группу месторождений

23 сентября в Узбекистане состоялась торжественная церемония запуска Гиссарской группы месторождений.

В числе введенных в эксплуатацию основных производственных объектов проекта «Юго-Западный Гиссар»: установка комплексной подготовки газа проектной мощностью 4,4 млрд куб. м в год, установка предварительной подготовки газа, а также шесть газосборных пунктов. Запуск объектов позволил вывести добычу газа на Гиссарской группе месторождений на проектный уровень добычи в объеме 5 млрд куб. м в год.

На Узбекистан приходится более половины добычи природного газа, осуществляемой Компанией на зарубежных проектах. По состоянию на сентябрь 2017 года накопленная добыча на проектах под управлением ЛУКОЙЛа в стране достигла 45 млрд кубометров. Компания является крупнейшим иностранным инвестором на территории Республики.