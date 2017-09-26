Новый транспортный коридор Европа — Россия — Китай открыт через Калининградскую область
25 сентября на станцию Черняховск в Калининградской области из города Лодзь (Польша) прибыл первый контейнерный поезд, который следует из Европы в Азию.
Здесь более 40 контейнеров перегрузят с «узкой» европейской на более «широкую» российскую колею и отправят в китайский Чэнду.
Для реализации международного проекта на железнодорожных станциях проделана большая работа: отстроены площадки, приобретена техника, организована работа таможенных и иных служб государственного контроля.
В дальнейшем планируется осуществлять перевозки по данному маршруту на регулярной основе.
26.09.1712:41:54
26.09.1713:22:51