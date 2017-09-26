25 сентября на станцию Черняховск в Калининградской области из города Лодзь (Польша) прибыл первый контейнерный поезд, который следует из Европы в Азию.

Здесь более 40 контейнеров перегрузят с «узкой» европейской на более «широкую» российскую колею и отправят в китайский Чэнду.

Для реализации международного проекта на железнодорожных станциях проделана большая работа: отстроены площадки, приобретена техника, организована работа таможенных и иных служб государственного контроля.

В дальнейшем планируется осуществлять перевозки по данному маршруту на регулярной основе.