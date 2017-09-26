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Транспорт и логистика

Новый транспортный коридор Европа — Россия — Китай открыт через Калининградскую область

25 сентября на станцию Черняховск в Калининградской области из города Лодзь (Польша) прибыл первый контейнерный поезд, который следует из Европы в Азию.

Здесь более 40 контейнеров перегрузят с «узкой» европейской на более «широкую» российскую колею и отправят в китайский Чэнду.

Для реализации международного проекта на железнодорожных станциях проделана большая работа: отстроены площадки, приобретена техника, организована работа таможенных и иных служб государственного контроля.

В дальнейшем планируется осуществлять перевозки по данному маршруту на регулярной основе.

https://gov39.ru/news/101/123044/

Калининградская область, транспорт, логистика
  • megajob megajob
    26.09.1712:41:54

    Зря с подляками связались     Надо сразу планировать мимо укрии и подлякии напрямую в Европу (можно паромами).

    #958323
    • Нет аватара Киргуев Эдуард
      26.09.1713:22:51

      Это пшеки связались, а не мы. Оттуда груз в Чайну идет))) И не через Хохляндию, заметьте, не через Шпротляндию, а через страшных орков Московии)))

      #958340
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