В Тюмени открылся новый логистический центр «Х5 Ритейл Групп»

Более 130 магазинов «Пятерочка» на территории Тюменской области, Югры и Ямала обслуживает новый распределительный логистический центр, который расположился в Тюмени в районе Лесобазы. В планах компании к концу года увеличить число этих магазинов до 160. Инвестиционный проект стартовал в июне 2016 года, инвестор — компания «ТюменьЛогоЦентр» вложила в строительство комплекса на площадке «ДСК-500» около полутора миллиардов рублей. Примерно 250 прямых и 100 смежных рабочих мест дает этот проект Тюменской области. Площадь сухого склада в логистическом центре составит 12,5 тыс. кв. м, общий запланированный грузооборот около 2 тыс. тонн в сутки. Проектом предусмотрены 34 разгрузочных места, 25 мест для стоянки грузового транспорта, 34 места для стоянки легкового транспорта. Якорный арендатор — ООО «Агроторг» (входит в группу компаний «Х5 Ритейл Групп»). В качестве господдержки инвестор получил льготы по земельному налогу, налогам на имущество и на прибыль.