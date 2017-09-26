В Туве начал летать вертолет санитарной авиации

Первый вылет специализированного вертолета санавиации, оснащённого медицинским модулем, состоялся в Туве 26 мая.

Он доставил в сосудистый центр республиканской больницы больного с крупноочаговым инфарктом миокарда из Барун-Хемчикского района, врачи которого не располагают возможностями для оказания высокотехнологичной помощи при ишемической болезни сердца.

До сих пор роль санавиациив республике выполнял обычный вертолет, задача которого состояла лишь в транспортировке больного. Благодаря федеральной программе развития санитарной авиации Тува получила возможность использовать оснащенный специальным медицинским оборудованием МИ-8. Вертолет имеет на борту все необходимое для оказания экстренной помощи тяжелым больным и проведения реанимационных действий.

Полеты летающей «скорой помощи» будут обеспечиваться за счет средств федерального и регионального бюджетов. На 2017 год их сумма составит 129 млн. рублей, которыххватит на 200 вылетов продолжительностью до трех часов каждый. Ранее, когда санитарная авиация содержалась за счет республики, вертолет мог обслужить около 15-20 вызовов в год.

Планируется, что вертолет будет использоваться не только в пределах Тувы, но и для перевозки тяжелых больных в медицинские центры соседних регионов, если в том возникнет необходимость. В частности, договоренность отакого рода сотрудничестве достигнута с крупными больницами Красноярска, ведутся переговоры с медучреждениями Новосибирской области.