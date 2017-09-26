Стратегические бомбардировщики ТУ-95МС уничтожили командные пункты террористов в Сирии

Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы ТУ-95МС нанесли удары крылатыми ракетами по объектам боевиков ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки «ИГИЛ») в Сирии. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Удары наносились по наиболее важным объектам террористов в провинциях Дейр-эз-Зор и Идлиб. Ракетами Х-101 удалось уничтожить командные пункты, районы сосредоточения боевиков и их техники, склады боеприпасов.

«Внезапными ударами уничтожены командные пункты террористов, районы сосредоточения боевиков и скопления техники, а также склады боеприпасов. Данными объективного контроля подтверждено поражение всех целей», — говорится в пресс-релизе.

По словам Конашенкова, истребительно-авиационное прикрытие бомбардировщиков осуществляли истребители Су-30 и Су-35 с аэродрома Хмеймим.

Отмечается, что при выполнении боевой задачи российские стратегические бомбардировщики Ту-95 успешно преодолели расстояние около 7 тыс. км, выполнив по одной дозаправке в воздухе от самолётов-заправщиков Ил-78.

Конашенков подчеркнул, что удары по объектам ИГ* выполнялись в интересах поддержки успешных наступательных действий сирийской армии по разгрому последнего плацдарма террористов. Все поражённые цели находились вне населённых пунктов и на безопасном расстоянии от опорных пунктов спецназа США и боевиков Сирийских демократических сил.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.

rg.ru/2017/09/26/bombardirovshchiki-tu-95ms-nanesli-udar-krylatymi-raketami-po-boevikam.html