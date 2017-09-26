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Новые заводы и цеха

Строительство нового предприятия «Гродан» по выпуску субстратов для растений стартовало в Татарстане

Строительство нового предприятия «Гродан» по выпуску субстратов для растений стартовало 13 сентября на территории особой экономической зоны «Алабуга».

Инициатором и инвестором нового проекта выступило ООО «Роквул-Волга» — действующий резидент ОЭЗ «Алабуга». Компания планирует вложить в новый проект 500 млн рублей.

На новом заводе будет выпускаться субстрат каменной ваты, который позволит закрыть потребности российского рынка.

Строительство производственного корпуса будет осуществлять компания «Алабуга Девелопмент» — дочерняя организация АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга», созданная для оказания услуг генподряда резидентам особой экономической зоны. Проект Rockwool будет первым заказом для новой организации. Здание для новой производственной линии будет пристроено к существующему заводу. Строительство планируется завершить летом 2018 года.

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1008985.htm

Татарстан, ОЭЗ ППТ Алабуга, Гродан, Rockwool
  • Нет аватара Советский
    26.09.1720:58:08

    Хорошая ниша,растущая во время подъёма тепличных хозяйств. А вот использовать можно только один раз этот горшочек? И утилизация их не вредная?

    #958499
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