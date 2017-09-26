Строительство нового предприятия «Гродан» по выпуску субстратов для растений стартовало в Татарстане

Строительство нового предприятия «Гродан» по выпуску субстратов для растений стартовало 13 сентября на территории особой экономической зоны «Алабуга».

Инициатором и инвестором нового проекта выступило ООО «Роквул-Волга» — действующий резидент ОЭЗ «Алабуга». Компания планирует вложить в новый проект 500 млн рублей.

На новом заводе будет выпускаться субстрат каменной ваты, который позволит закрыть потребности российского рынка.

Строительство производственного корпуса будет осуществлять компания «Алабуга Девелопмент» — дочерняя организация АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга», созданная для оказания услуг генподряда резидентам особой экономической зоны. Проект Rockwool будет первым заказом для новой организации. Здание для новой производственной линии будет пристроено к существующему заводу. Строительство планируется завершить летом 2018 года.