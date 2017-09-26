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Армия и Флот

РВСН провели испытательный пуск стратегической МБР «Тополь»

Боевые расчеты РВСН во вторник, 26 сентября, запустили с полигона Капустин Яр в Астраханской области межконтинентальную баллистическую ракету РС-12М «Тополь». Позже в Минобороны сообщили, что «учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан)».

Целью пуска стало испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан).

Отмечается, что в ходе испытания военные получили данные о параметрах целевой обстановки, которая формируется боевым оснащением перспективных баллистических ракет в процессе преодоления противоракетной обороны.

В ведомсте также подчеркнули, что данную информацию используют «в интересах разработки эффективных средств преодоления ПРО» для оснащения ими группировки российских баллистических ракет.

 http://tv.mk.ru/video/201...zalos-raketoy-topolm.html 

https://rg.ru/2017/09/26/reg-ufo/rvsn-proveli-ispytatelnyj-pusk-strategicheskoj-rakety-topol.html

Министерство обороны, РВСН, Капустин Яр, РС-12М
  • Великоросс Великоросс
    26.09.1721:19:59

    полет межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-12М «Тополь"Мордовия Рузаевка

    https://www.youtube.com/watch?v=YcqA5FhoMLY

    #958515
  • Нет аватара Arsenic
    26.09.1722:21:41

    Офигеть, что это за рождение новой галактики? :D

    #958541
  • Нет аватара MGrehov
    26.09.1723:25:50

    К сожалению неудачно. Закрутка ступени, как с той самой «Булавой» над Норвегией и Швецией.

    #958557
    • Человек Человек
      27.09.1700:30:07

      А кроме бла-бла-бла и шефвсёпропало, что-то реально можете сказать и показать?   

      Отредактировано: Человек~00:30 27.09.17
      #958567
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