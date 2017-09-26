РВСН провели испытательный пуск стратегической МБР «Тополь»

Боевые расчеты РВСН во вторник, 26 сентября, запустили с полигона Капустин Яр в Астраханской области межконтинентальную баллистическую ракету РС-12М «Тополь». Позже в Минобороны сообщили, что «учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан)».

Целью пуска стало испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан).

Отмечается, что в ходе испытания военные получили данные о параметрах целевой обстановки, которая формируется боевым оснащением перспективных баллистических ракет в процессе преодоления противоракетной обороны.

В ведомсте также подчеркнули, что данную информацию используют «в интересах разработки эффективных средств преодоления ПРО» для оснащения ими группировки российских баллистических ракет.

http://tv.mk.ru/video/201...zalos-raketoy-topolm.html