РВСН провели испытательный пуск стратегической МБР «Тополь»
Боевые расчеты РВСН во вторник, 26 сентября, запустили с полигона Капустин Яр в Астраханской области межконтинентальную баллистическую ракету РС-12М «Тополь». Позже в Минобороны сообщили, что «учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан)».
Целью пуска стало испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан).
Отмечается, что в ходе испытания военные получили данные о параметрах целевой обстановки, которая формируется боевым оснащением перспективных баллистических ракет в процессе преодоления противоракетной обороны.
В ведомсте также подчеркнули, что данную информацию используют «в интересах разработки эффективных средств преодоления ПРО» для оснащения ими группировки российских баллистических ракет.
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