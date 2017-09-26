Группа «Черкизово» ввела в эксплуатацию 2 площадки откорма свиней в Липецкой области

Группа «Черкизово» в 2017 году построила и заселила две площадки доращивания и откорма свиней в Липецкой области.

Каждая площадка доращивания и откорма рассчитана на постановку 20 тысяч свиней единовременно, а в год — около 50 тысяч товарных свиней, что составляет 5 тысяч тонн свинины. На каждой площадке создано 10 новых рабочих мест. Инвестиции в каждый объект составили около 500 млн. рублей.

Также в сентябре 2017 в эксплуатацию вводятся площадка доращивания и откорма в с. Порой Добровского района Липецкой области и площадка в с. Новосильское Семилукского района Воронежской области. Уже начато заселение этих площадок.

До конца года компания планирует запустить ещё 4 площадки доращивания в Липецкой области.

В ближайшие 3 года «Черкизово» построит в Липецкой области 14 новых площадок откорма с общими инвестициями в 7 млрд руб. «Черкизово» является крупнейшим инвестором в АПК Липецкой и Воронежской области.