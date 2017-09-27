В ЦАГИ подтвердили ресурс улучшенных створок шасси для SSJ 100

В Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) завершили прочностные испытания модернизированных створок шасси российского регионального самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100). Тесты подтвердили ресурс элемента, сообщили в ЦАГИ.

Испытания модернизированной створки шасси длились два года. За это время ее подвергали максимальным эксплуатационным нагрузкам. Открытие и закрытие элемента было сымитировано около 500 тыс. раз. «Эксперименты подтвердили работоспособность конструкции механизма привода при многократном использовании в условиях воздействия полетных нагрузок. Заложенные в конструкцию технические решения оказались верными, что и доказали завершившиеся испытания», — говорится в сообщении ЦАГИ.

О тестировании модернизированной створки основного шасси самолета SSJ 100 стало известно в феврале этого года. Тогда сообщалось, что элементу предстоит пройти примерно через 80 тыс. циклов для продления ресурса.

Обновленная створка шасси, в изготовлении которой применяются композиционные материалы, призвана улучшить аэродинамику воздушного судна. Это достигается благодаря удлинению створки за счет лепестка, который в обычном варианте располагается на стойке шасси. В результате компонент закрывает большие отверстия в обтекателе, возникающие после выпуска основных стоек. Заявляется, что изменение конструкции створки позволило увеличить грузоподъемность SSJ 100 на 1,3 т. Улучшение взлетно-посадочных характеристик особенно актуально при эксплуатации ВС в условиях жаркого климата и высокогорья.