Завод по производству шприцев открыт в Московской области

На территории особой экономической зоны «Дубна» в Московской области 27 сентября открылась первая очередь завода по производству одноразовых медизделий «Паскаль Медикал».

Предприятие полного цикла будет изготавливать шприцы и иглы для них, а также другую медицинскую продукцию. Завод в Дубне станет крупнейшим в стране производителем шприцевого ассортимента — в год планируется выпускать более 450 миллионов единиц продукции.

На производстве используется самое современное из доступного на рынке оборудование, чтобы сделать этот процесс максимально автоматизированным и исключить отклонение от стандарта качества, а также минимизировать появление брака. По той же причине на производстве организована беспрецедентная система проверки качества продукции — более 100 испытаний на всех этапах производства.

Инвестиции в строительство и оснащение завода составили 2 млрд. рублей. На первой очедереди предприятия будет работать 180 человек.

«Мы планируем с выходом на проектную мощность занять около 20% российского рынка, и тем самым поддержать государство в вопросах импортозамещения, потому что сейчас на рынке доминирует зарубежная продукция», — заявил генеральный директор предприятия А. Федоров.

Строительство завода начато в июле 2016 года. Проект состоит из нескольких очередей. Сегодня открыта первая очередь завода — производство одноразовых шприцев. Пока 50% шприцев импортируется из-за рубежа.

Вторая очередь производства будет запущена в 2019 году. Предприятие планирует выпускать иглы к одноразовым шприцам. Это потребует дополнительных инвестиций порядка 1,5 млрд. рублей. «Пока этот компонент шприца или инфузионных систем не производится в России. И планируем стать одними из первых, кто это сделает для рынка. Сейчас мы плотно занимаемся поиском поставщика металла, общаемся как с российскими поставщиками, так и с зарубежными, нам действительно очень важно качество металла — это же медицинская сталь. Если российские поставщики предложат нам такой продукт, тогда мы сможем закупать сырье здесь», — сказал Федоров.

В следующей очереди проекта запланирован выпуск инфузионных и трансфузионных систем, а в дальнейшем — изготовление вакуумных систем для взятия крови и мочи, преднаполненных физраствором шприцев для промывания внутривенных катетеров и самих внутривенных катетеров, производства которых на сегодняшний день в России не существует.