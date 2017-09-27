В Новой Москве открыт завод измерительного оборудования

В Новой Москве состоялась церемония открытия завода измерительного оборудования «Вика Мера» в Новой Москве, уровень локализации производства на котором превысит 50%.

Потребителями продукции завода станут отечественные промышленные предприятия, НИИ, торговые сети. Инвестиции в строительство нового производственно-административного комплекса составили более 1 млрд рублей.

Завод «Вика Мера» выпускает, в частности, промышленные манометры и термометры.

Власти города оказали комплексную организационную поддержку в реализации проекта, в первую очередь при получении градостроительной документации. Планируемая выручка предприятия в этом году — 1,25 млрд рублей, в 2018 году — 1,7 млрд рублей, что позволит заводу стать одним из крупных налогоплательщиков среди московских промышленных предприятий.