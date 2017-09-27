Авиапарк второго объединённого Архангельского авиаотряда пополнился новым медицинским вертолётом

26 сентября в аэропорт Васьково, где базируется авиаотряд, прибыл новый вертолёт МИ-8 МТВ-1, оснащённый медицинским модулем. Экипаж летел в Архангельск из Казани более пяти с половиной часов.

Особенностью этого вертолёта являются дополнительные выносные топливные баки, которые позволяют летать на расстояния более 1200 километров. То есть вся территория области будет охвачена санавиацией. Имеется современное навигационное оборудование, с которым посадить вертолёт можно будет в любое время дня и ночи. Кроме того есть несколько дополнительных внутренних и внешних модулей.

На приобретение нового вертолёта по этому проекту регион получил 81,5 миллиона рублей из федерального бюджета, а так же вложил около 9,5 миллиона из средств областного бюджета.

Кроме того, в августе 2017 года была модернизирована вертолётная площадка при Архангельской областной клинической больнице. На эти цели из областного бюджета было выделено 420 тысяч рублей.

Главный врач областной больницы Игорь Петчин сообщил, что оборудование нового вертолёта позволит перевозить самых сложных пациентов. В медицинский блок МИ-8 МТВ-1 войдут мониторы жизненных функций, аппарат искусственной вентиляции лёгких, медицинские газы, дефибрилляторы и другое медицинское оборудование.

— При необходимости можно будет выполнять минимальные оперативные реанимационные мероприятия прямо на борту. Специализированный медицинский модуль намного лучше тех, которые устанавливают в реанимационном автомобиле — в вертолёте можно проводить даже несложные операции, — пояснил Игорь Петчин.

По его словам, всё медицинское оборудование будет установлено в салоне вертолёта в течение двух дней.

Вертолётные площадки есть во всех муниципальных образованиях Архангельской области. За год служба санавиации выполняет порядка 500 вылетов и эвакуирует более 700 пациентов для оказания специализированной помощи. Всего во втором объединённом авиаотряде состоит 640 человек.