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Производство

Финская компания ООО «Энсто рус» перенесла производство обогревателей в Санкт-Петербург

27 сентября в Санкт-Петербурге состоялось открытие автоматизированной линии по производству электрических конвекторов.

Новую линию запустило ООО Энсто Рус, дочернее предприятие крупнейшего скандинавского концерна Ensto Finland OY. Инвестиции в проект составили порядка 1 млн евро. Ожидается, что мощность новой линии, куда переносится производство обогревателей из Финляндии, составит 100 тысяч электроприборов в год.

По словам директора по продажам компании в России и СНГ Сергей Запасского, речь идет об одной из двух автоматизированных линий, которые до этого располагались в финском Порвоо. Переезд продиктован стремлением компании усилить локализацию на российском рынке, а также снизить расходы на оплату труда и другие издержки.

 http://www.fontanka.ru/2017/09/26/092/ 

http://gov.spb.ru/gov/admin/movchan-sn/news/120817/

Санкт-Петербург, ООО Энсто Рус
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