Финская компания ООО «Энсто рус» перенесла производство обогревателей в Санкт-Петербург
27 сентября в Санкт-Петербурге состоялось открытие автоматизированной линии по производству электрических конвекторов.
Новую линию запустило ООО Энсто Рус, дочернее предприятие крупнейшего скандинавского концерна Ensto Finland OY. Инвестиции в проект составили порядка 1 млн евро. Ожидается, что мощность новой линии, куда переносится производство обогревателей из Финляндии, составит 100 тысяч электроприборов в год.
По словам директора по продажам компании в России и СНГ Сергей Запасского, речь идет об одной из двух автоматизированных линий, которые до этого располагались в финском Порвоо. Переезд продиктован стремлением компании усилить локализацию на российском рынке, а также снизить расходы на оплату труда и другие издержки.
- Великоросс
- 27.09.201720:23
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