Финская компания ООО «Энсто рус» перенесла производство обогревателей в Санкт-Петербург

27 сентября в Санкт-Петербурге состоялось открытие автоматизированной линии по производству электрических конвекторов.

Новую линию запустило ООО Энсто Рус, дочернее предприятие крупнейшего скандинавского концерна Ensto Finland OY. Инвестиции в проект составили порядка 1 млн евро. Ожидается, что мощность новой линии, куда переносится производство обогревателей из Финляндии, составит 100 тысяч электроприборов в год.

По словам директора по продажам компании в России и СНГ Сергей Запасского, речь идет об одной из двух автоматизированных линий, которые до этого располагались в финском Порвоо. Переезд продиктован стремлением компании усилить локализацию на российском рынке, а также снизить расходы на оплату труда и другие издержки.

http://www.fontanka.ru/2017/09/26/092/