В г. Сургуте открылся новый корпус швейной фабрики

В г. Сургуте открылось новое здание швейной фабрики «Сургутнефтегаза». Фабрика работает уже 26 лет. Здесь производят спецодежду для нефтяников. При её пошиве применяются новейшие ткани и технологии. Два года назад началось строительство нового современного корпуса, который позволит увеличить количество выпускаемой одежды, на предприятии запустили новые автоматизированные комплексы для раскроя ткани. Трудится здесь почти 300 сотрудников, сейчас здесь ежегодно шьют больше 70 тысяч комплектов.