Студенты МИЭМ изучат спутниковые технологии на оборудовании российского производства



Стенд полунатурного моделирования

В Московском институте электроники и математики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (МИЭМ НИУ ВШЭ) установили учебно-исследовательское оборудование для изучения и отработки спутниковых технологий, разработанное компанией «СПУТНИКС», резидентом инновационного центра «Сколково».

Новый стенд полунатурного моделирования для решения различных научно-исследовательских задач в области ориентации, навигации, калибровки датчиков ориентации малых космических аппаратов и наборы-конструкторы микроспутников стали составной частью учебно-исследовательского комплекса Центра управления полетами малых космических аппаратов МИЭМ НИУ ВШЭ.

«Применение в образовательном процессе такого инновационного оборудования и специальной учебной программы позволит нашим студентам еще в стенах вуза приобрести высокие инженерные компетенции, а также будет способствовать привлечению интереса российской молодежи к специальностям в области космических технологий», — отметил заместитель директора института Андрей Евгеньевич Абрамешин.

На новом стенде и с использованием наборов-конструкторов Orbicraft студенты МИЭМ НИУ ВШЭ смогут осваивать компьютерное и полунатурное моделирование функционирования малых космических аппаратов и их компонентов, а также компьютерное моделирование условий космической среды, систем ориентации и обеспечения управляемого полета космических аппаратов.



Набор-конструктор Orbicraft в сборе

«Имитаторы магнитного поля и солнца, аэродинамический подвес, спутниковые датчики, исполнительные органы, измерительные устройства, специализированное программное обеспечение и многие другие элементы дадут возможность преподавателям и студентам создавать условия, моделирующие полет и функционирование малого космического аппарата. Подобный профессиональный комплекс позволит университету не только использовать его в образовательном процессе, но и в будущем, возможно, проводить отработку систем и предполетные испытания собственного космического аппарата», — рассказал руководитель отдела радиоэлектронной аппаратуры «СПУТНИКС» Антон Сивков.

«СПУТНИКС» — российская частная компания-производитель высокотехнологичных спутниковых компонент и технологий для малых космических аппаратов, а также сервисов на их основе.

МИЭМ НИУ ВШЭ — Московский институт электроники и матема́тики имени А.Н.Тихонова Национального исследовательского университета Высшая школа экономики (МИЭМ) — институт с 55-летней историей, готовит специалистов для высокотехнологичных отраслей промышленности. Педагогический коллектив МИЭМ включает 4 академика РАН, 5 членов-корреспондентов РАН, 34 лауреата государственных премий РФ. Тесные связи с ведущими отраслевыми институтами, институтами РАН, мировыми компаниями, такими как National Instruments, InfoWatch, Zyxel, QNAP, Altium Limited, а также оснащенные новейшим оборудованием лаборатории (3D визуализации, лазерных технологий, телекоммуникации, кибербезопасности) позволяют готовить востребованных специалистов на самом высоком уровне.