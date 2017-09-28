ТЕХНОНИКОЛЬ открыла в Московской области завод по производству добавок в бетон

Компания ТЕХНОНИКОЛЬ, один из крупнейших международных производителей надежных и эффективных строительных материалов, открыла новое направление и запустила в г. Воскресенске Московской области высокотехнологичное предприятие по производству современных добавок в бетон. Инвестиции в создание нового направления составили порядка 120 млн рублей.

Производственная мощность нового предприятия позволяет выпускать до 80 000 тонн готовой продукции в год. Завод в Воскресенске обеспечит потребности рынка добавок в бетон Москвы и Московской области, а также близлежащих областей европейской части РФ.

Для производства используются только самые современные виды химического сырья. В частности, следуя европейским и общемировым тенденциям, в производстве применяются поликарбоксилатные эфиры, являющиеся на текущий момент самыми совершенными пластификаторами для бетонной смеси, позволяющими не только снижать расход цемента, но и получать высокомарочные бетоны с выдающимися техническими свойствами. Кроме того, новое предприятие построено в соответствии с высокими стандартами безопасности окружающей среды, производство полностью безотходное.

«ТЕХНОНИКОЛЬ планомерно развивает новые направления выпуска строительных материалов, на данный момент концентрируясь на тех сегментах, где пока еще высока доля зарубежных производителей. В частности, нас интересует сегмент строительной химии. В прошлом году мы запустили в Рязани завод по производству монтажных пен. Предприятие по выпуску добавок в бетон в Воскресенске — логичный и последовательный шаг. Мы рассчитываем стать значимым игроком на рынке строительной химии в международном масштабе, запуская как новые предприятия, так и рассматривая возможность покупки заводов за рубежом», — прокомментировал совладелец ТЕХНОНИКОЛЬ и инвестор проекта Сергей Колесников.