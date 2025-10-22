ТЕХНОНИКОЛЬ официально объявила о запуске нового завода по производству теплоизоляции на основе экструзионного пенополистирола (XPS) в Воскресенске. Благодаря выгодному географическому положению в центре России производственная площадка сможет оперативно поставлять продукцию в регионы Центрального федерального округа, включая Москву и Московскую область.

На заводе площадью 5 700 м² установлена современная линия (2000 кг/час), которая обеспечивает соответствие продукции мировым стандартам качества и надежности. Особенностью новой площадки стала реализация технологии термобондинга, позволяющая изготавливать плиты XPS нестандартной толщины под индивидуальные запросы заказчиков.

Инвестиции в новую производственную площадку составили 2 млрд руб., сообщается в пресс-релизе ТЕХНОНИКОЛЬ.

Кроме того, новое производство спроектировано по принципам замкнутого цикла: до 100% отходов полистирола подлежат рециклингу — обрезки, крошка и некондиционные плиты возвращаются в технологический процесс. Также планируется, что продукция завода получит сертификат экологической безопасности «Листок жизни» — единственную в России экомаркировку первого типа, признанную на международном уровне и подтверждающую безопасность материала для человека и окружающей среды на всех этапах жизненного цикла.

Запуск завода в Воскресенске — новый этап в развитии отечественного производства теплоизоляционных материалов, который позволит укрепить позиции ТЕХНОНИКОЛЬ как технологического лидера строительной отрасли России.

