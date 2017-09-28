В Оренбургской области открылся новый молочный комплекс

28 сентября в с. Новотроицкое Октябрьского района Оренбургской области открылся молочный комплекс ЗАО «Нива».

ЗАО «Нива» — племенной репродуктор по разведению крупного рогатого скота красной степной породы. На сегодняшний день в хозяйстве поголовье крупного рогатого скота составляет 1117 голов, в том числе 345 коров.

В 2016 году в хозяйстве приступили к строительству молочного комплекса на 400 коров привязного содержания. Для комплектования комплекса в 2017 году приобретены 100 племенных нетелей черно-пестрой породы. Остальное поголовье будет формироваться из собственного стада.

К строительству молочного комплекса на 400 коров привязного содержания в хозяйстве приступили в 2016 году. В сентябре 2017 года закончена установка молочного оборудования, фирмы «Delaval», монтаж системы микроклимата. Хозяйство приобрело 100 племенных нетелей черно-пестрой породы. Остальное поголовье будет формироваться из собственного стада.

За 2016 год в Оренбургской области проведена работа по реконструкции, модернизации и строительству на 12 объектах молочного скотоводства. Введено 3240 скотомест. В настоящее время ведется подготовка документов по строительству двух молочных комплексов на 2200 скотомест.