Оренбургские медики получили новый вертолет Ми-8

В Оренбургской области дали официальный старт федеральной программе по развитию санитарной авиации. В распоряжение оренбургских медиков поступил вертолет Ми-8-МТВ, оборудованный реанимационным комплексом. Вертолет добавит службе оперативности. Расстояние, которое автомобиль скорой помощи проезжает за 6 часов, машина способна преодолеть за два часа.

Средства на покупку вертолета Оренбургская область получила в рамках распределения субсидий федцентром. На реанимационный транспорт регион получил 72 миллиона рублей.

- В машине есть все необходимое для оказания реанимационной помощи в процессе транспортировки больного, — рассказал заведующий отделением экстренной консультативной помощи и медицинской эвакуации областной клинической больницы Валентин Иванов. — В том числе кардиомонитор с дефибриллятором, следящая аппаратура, аппарат для дозированного введения лекарственных средств, аппарат искусственной вентиляции легких, широкий набор медикаментов, комплекты шин, два кислородных баллона для длительной эвакуации, удобные носилки.