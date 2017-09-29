Космический аппарат AsiaSat-9 успешно выведен на целевую орбиту

Телекоммуникационный спутник AsiaSat-9, стартовавший на российской ракете «Протон-М» выведен на целевую орбиту, сообщает компания International Launch Services Inc., являющаяся оператором запуска."Космический аппарат успешно выведен на целевую орбиту после пяти включений двигателей разгонного блока «Бриз-М», — говорится на сайте компании. Ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и космическим аппаратом AsiaSat-9 стартовала с пусковой установки 39 площадки 200 космодрома Байконур. Телекоммуникационный спутник «АзиаСат-9» разработан и изготовлен фирмой Space Systems/Loral (США) по заказу Asiasat (Гонконг). Космический аппарат предназначен для предоставления услуг в области телевидения и телекоммуникаций на территории Азиатско-Тихоокеанского региона. Контракт на предоставление пусковых услуг для запуска спутника с использованием ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М» и разгонного блока «Бриз-М» заключила компания International Launch Services Inc. (ILS, Рестон, США), имеющая эксклюзивное право на маркетинг РН «Протон». ILS — дочернее предприятие «Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева». Запуск с космическим аппаратом «Азиасат-9» стал 96-м пуском ракеты-носителя «Протон» в рамках контрактов, заключенных ILS. Ракета-носитель «Протон-М» и разгонный блок «Бриз-М» изготавливаются на московском предприятии «Центр имени М.В.Хруничева».