Обзор реконструции дорог России

В Якутии отремонтировали 57 километров трассы А-360 «Лена».

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Лена» ввело в эксплуатацию после ремонта 57 км автодороги А-360 «Лена» на территории Республики Саха (Якутия). В Нерюнгринском районе дорожники обновили покрытие на пяти участках протяженностью 38 км, в Алданском районе отремонтировали два участка общей длиной 19 км.



участок автодороги А-360 «Лена»

В ходе ремонта и капитального ремонта была восстановлена система водоотвода, приведены в нормативное состояние обочины, выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия усовершенствованного типа, установлено барьерное ограждение, дорожные знаки, сигнальные столбики, нанесена дорожная разметка.

Для защиты асфальтобетонного покрытия от преждевременного старения и увеличения межремонтных сроков дорожниками впервые применена технология устройства защитного слоя из модифицированной битумно-эмульсионной смеси. Тонкослойное покрытие устроено на участке 24,5 км, на 17 км трассы проведена шероховатая поверхностная обработка с применением стекловолокна и битумной эмульсии.

На водопропускных трубах выполнен ремонт железобетонных оголовков, русло и откосы укреплены каменной наброской. Введен в эксплуатацию после ремонта мост через реки Чульман (400-й км) протяженностью 221 м. Ввести в эксплуатацию еще четыре моста общей протяженностью 181 м планируется в октябре 2017 года.

Кроме того, в октябре начнут работу табло переменной информации в поселке Хатыми 476-й км и городе Алдан км 638-й км автодороги А-360 «Лена». Для обеспечения безопасности дорожного движения на трех участках общей протяженностью 4,6 км в поселках В. Куранах и Якокит, а также в городе Томмот установлено искусственное электроосвещение: 122 мачты оснащены светодиодными светильниками нового поколения.

В Ульяновской области открыли движение по капитально отремонтированному участку подъезда к Ульяновску от трассы М-5 «Урал».

Подведомственное Росавтодору ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» ввело в эксплуатацию более 9 км подъездной дороги (км 265+600- км 274+500) к Ульяновску.

В торжественной церемонии открытия движения на важном для области объекте приняли участие заместитель начальника Управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства Павел Брюхов, первый заместитель председателя Правительства Ульяновской области Андрей Тюрин и начальник ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Илдар Мингазов.



участок дороги подъезда к Ульяновску от трассы М-5 «Урал»

Вопрос необходимости капитального ремонта федеральной трассы стоял давно. Из-за увеличения интенсивности движения на данном направлении, существующая ранее дорога не могла обеспечить безопасное и комфортное движение. Благодаря достигнутой договоренности между Росавтодором и Ульяновской областью в октябре 2016 года стартовали работы по капитальному ремонту.Дорожники выполнили работы по удлинению и ремонту водопропускных труб, уширению проезжей части и устройству новой дорожной одежды. Верхний слой дорожного покрытия выполнен из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-20 с применением полимерно-битумных вяжущих. Покрытие обеспечивает повышенную прочность и обладает долговечностью.

Так как трасса проходит через рабочий посёлок Тереньга, большое внимание уделили обеспечению безопасности не только автомобилистов, но и жителей этого населенного пункта. Было установлено 105 опор дорожного освещения, 167 дорожных знаков и более 2 км металлического барьерного ограждения. Для удобства пассажиров федеральными дорожниками отремонтирована площадка возле автостанции Тереньга, устроены пешеходные переходы и тротуары с перильным ограждением в границах населенного пункта.Общая стоимость объекта составила 490 млн 937 тыс. рублей.



участок дороги подъезда к Ульяновску от трассы М-5 «Урал»

Заместитель начальника Управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства Павел Брюхов высоко оценил качество и объем выполненных работ:

— Перед Федеральным дорожным агентством стоит задача по приведению всей сети федеральных дорог в нормативное состояние. К концу 2019 года мы должны достичь показателя 85%. Эта работа успешно ведется в Ульяновской области. По итогам текущего дорожно-строительного сезона в регионе мы планируем ввести в эксплуатацию порядка 70 км федеральных дорог и еще 60 км — в следующем году, — отметил он.

Начальник ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Илдар Мингазов уточнил, что в октябре будет введено в строй еще три участка на трассе Р-178 Саранск — Сурское — Ульяновск. Работы по капитальному ремонту завершены, остались по благоустройству прилегающей территории.