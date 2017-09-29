Реактор 3-го энергоблока Тяньваньской АЭС в Китае успешно запущен



Тяньваньская АЭС

28 сентября 2017 года в 23:27 (по Москве) реакторная установка энергоблока № 3 Тяньваньской АЭС, сооружаемой в Китае при техническом содействии Группы компаний ASE, выведена на минимально контролируемый уровень мощности (МКУ). Это завершающий этап физического пуска.

Процесс физического пуска энергоблока № 3 станции начался 18 августа 2017 года, когда после проведения всех подготовительных работ в реактор была установлена первая тепловыделяющая сборка (ТВС). Всего в реактор было загружено 163 ТВС. Все работы выполнялись в режиме автоматических операций, с соблюдением всех норм безопасности и с опережением графика. Разрешение на загрузку свежего ядерного топлива в реактор третьего энергоблока Тяньваньской АЭС было официально получено от Национальной администрации по ядерной безопасности Китая (National Nuclear Safety Administration of China) 9 августа 2017 года. Загрузка топлива была завершена досрочно, и после получения всех необходимых разрешений энергоблок № 3 28 сентября 2017 года был выведен на минимально контролируемый уровень мощности. Началась управляемая цепная реакция, системы контроля зафиксировали появление первых нейтронов. Далее предстоит энергетический пуск с подключением энергоблока к энергосистеме Китая.

«Сегодня произошло ключевое событие в строительстве второй очереди Тяньваньской АЭС, — заявил президент Группы компаний ASE Валерий Лимаренко. — Энергоблок № 3 Тяньваньской АЭС выведен на минимально контролируемый уровень мощности, за которым последует энергетический пуск реактора. Показательно, что первые два блока, построенные нами в сотрудничестве с китайскими коллегами, признаются одними из лучших в стране. На Тяньваньской площадке мы внедряем наши самые передовые разработки и технологии в области атомной энергетики и управления строительством. Мы надеемся, что и вторая очередь Тяньваньской АЭС будет эффективно служить китайскому народу, укрепляя сотрудничество между нашим странами».