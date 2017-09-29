На Нижне-Бурейской ГЭС начались комплексные опробования четвертого гидроагрегата

Гидроэнергетики Нижне-Бурейской ГЭС приступили к комплексным опробованиям четвертого, последнего гидроагрегата станции. Это завершающий этап испытаний оборудования перед переводом гидроагрегата в подконтрольную эксплуатацию, которая продлится в течение месяца.

Во время комплексных опробований агрегату предстоит 72 часа нести максимальную нагрузку при напоре, обеспеченном промежуточными отметками уровня верхнего бьефа в диапазоне 129,14 — 130,51 м БС .

В программе комплексных опробований тестирование работы под нагрузкой не только основного силового оборудования (генератора и блочного трансформатора), но и всего вспомогательного оборудования (защит и автоматики) и оборудования схемы выдачи мощности (комплектного распредустройства 220 кВ и ОРУ-220).

Нижне-Бурейская ГЭС — контррегулятор Бурейской ГЭС, вторая станция Бурейского гидроэнергетического комплекса. Проектная мощность станции — 320 МВт (4 гидроагрегата), среднегодовая выработка — 1650 млн кВт.ч. Помимо выработки электроэнергии, важной функцией Нижне-Бурейской ГЭС является выравнивание неравномерных в течение суток сбросов с Бурейской ГЭС. Строительство Нижне-Бурейской ГЭС ведется с 2010 года, сооружение станции является одним из приоритетных проектов Инвестиционной программы ПАО «РусГидро».